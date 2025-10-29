Mazón intenta capear su temporal declarando el 29-O día de las víctimas de la dana

Carlos Mazón ha protagonizado este 29 de octubre, primer aniversario de la dana que se cobró 229 vidas en la Comunidad Valenciana, una inesperada ... declaración institucional en la que ha anunciado que su Gobierno declarará esta trágica jornada como día oficial de homenaje a las víctimas, con buena parte de las mismas levantadas contra su gestión de la catástrofe y exigiéndole que no acuda esta tarde al acto de homenaje junto a los Reyes y el presidente Sánchez. El presidente valenciano, vestido de luto, ha comunicado la decisión del Consell en el marco de un discurso en el que ha admitido que en aquellas desgarradoras horas de hace doce meses «hubo cosas que debieron funcionar mejor». Una suerte de autocrítica implícita en la que no ha obviado incidir en «el desamparo» que sintieron los damnificados, una constatación que siempre ha dirigido contra el Gobierno de Sánchez por su supuesta inacción en los momentos más exigentes del desastre.

«Hoy toda la jornada se une en un día de dolor. Hace un año vivimos una situación devastadora«, ha comenzado diciendo el presidente de la Comunidad Valencia, en una comparecencia que ha tenido lugar horas antes de que se celebre el funeral de Estado por el primer aniversario de la dana. Una catástrofe que ha llevado al Consell a denominar esta jornadacomo el Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana, que será de luto oficial en las tres provincias de la Comunitat. »El dolor fue y sigue siendo inmenso. También lo fue la respuesta», ha asegurado el dirigente popular'.

«La ejemplaridad del pueblo valenciano fuede enorme generosidad. Hoy también queremos expresar nuestra gratitud a los que estuvieron en primera línea. Hace un año hubo cosas que debieron funcionar mejor. No es un día de confrontación, pero sí debemos reflexionar el desamparo de los valencianos en una situación inabarcable. Tratamos de hacer lo mejor posible, y no fue suficiente en muchos casos y debemos reconocerlo», ha señalado Mazón.

El president ha pedido «honrar cada año» a las víctimas. Una jornada de luto «en toda la Comunitat, cada 29 de octubre. Una fecha que nos servirá para profundizar en un compromiso. Queremos reafirmar nuestra determinación de no dejar a nadie atrás».

Mazón ha indicado que cada 29 de octubre deberá servir de recuerdo a las víctimas y de agradecimiento a la ciudadanía. «Debemos continuar construyendo juntos una Comunitat más segura y preparada porque nuestra fuerza y esperanza son el camino», ha concluido.