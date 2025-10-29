Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Mazón da un discurso en el aniversario de la dana.

Carlos Mazón da un discurso en el aniversario de la dana. Reuters

Mazón intenta capear su temporal declarando el 29-O día de las víctimas de la dana

Dice que «hubo cosas que debieron funcionar mejor» a horas de un funeral de Estado marcado por el reproche de su gestión

M. S.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:14

Carlos Mazón ha protagonizado este 29 de octubre, primer aniversario de la dana que se cobró 229 vidas en la Comunidad Valenciana, una inesperada ... declaración institucional en la que ha anunciado que su Gobierno declarará esta trágica jornada como día oficial de homenaje a las víctimas, con buena parte de las mismas levantadas contra su gestión de la catástrofe y exigiéndole que no acuda esta tarde al acto de homenaje junto a los Reyes y el presidente Sánchez. El presidente valenciano, vestido de luto, ha comunicado la decisión del Consell en el marco de un discurso en el que ha admitido que en aquellas desgarradoras horas de hace doce meses «hubo cosas que debieron funcionar mejor». Una suerte de autocrítica implícita en la que no ha obviado incidir en «el desamparo» que sintieron los damnificados, una constatación que siempre ha dirigido contra el Gobierno de Sánchez por su supuesta inacción en los momentos más exigentes del desastre.

