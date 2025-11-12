El «máximo jefe»: la 'fontanera' implica en sus maniobras al fiscal general en una llamada grabada

Son las 17: 59 horas del jueves 22 de mayo de 2025. El fiscal Ignacio Stampa recibe una llamada. Ve en su móvil que quien ... trata de contactarle es Leire Díez y, de inmediato, activa la grabadora de su teléfono. No se fía de las promesas de la supuesta fontanera de Ferraz, con la que se ha reunido 15 días antes, el 7 de mayo, en el despacho del empresario Luis del Rivero, en un encuentro en el que también ha participado el escudero de Díez, el empresario Javier Pérez Dolset.

Durante los 13 minutos y 41 segundos que dura la grabación –a la que ha tenido acceso este periódico y que ya consta en la causa abierta por el juez Arturo Zamarriego para investigar las supuestas cloacas del PSOE- Díez insiste en sus promesas de que ya tiene el visto bueno para 'rehabilitar' a Stampa en la carrera fiscal. Que ya tiene casi luz verde para devolverle a Anticorrupción de donde salió enfrentado con las altas instancias del Ministerio Público que entonces encabezaba Dolores Delgado. Y todo ello a cambio de información para 'resucitar' viejas causas que salpiquen al PP de Mariano Rajoy y de información para tratar de sabotear los sumarios que martirizan al PSOE, al Gobierno y al círculo familiar más cercano de Pedro Sánchez.

Pero Stampa sigue desconfiando. «¿Y ya lo sabe mi jefe esto? ¿Ya lo sabe mi máximo jefe esto?», pregunta el fiscal en aparente referencia al máximo responsable de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, al que ninguno de los dos nombra en la llamada, pero del que sí han hablado identificándolo expresamente por su nombre de pila en su encuentro previo del 7 de mayo, en el que Leire Díez aseguró que el máximo responsable del Ministerio Público iba «saber» de estas tratativas.

«Tu máximo jefe, si no lo sabe hoy, lo va a saber tal que mañana, o el lunes o el martes, lo va a saber en breve, no te preocupes», le garantiza la 'fontanera'. «¿Pero va a saber que se van a terminar los pleitos y que esa es vuestra intención?», insiste el funcionario del Ministerio Público. «Y va a saber lo que tiene que hacer, sí», le tranquiliza Leire Díez, quien le garantiza que el acuerdo «viene de la costilla de…».

«Las cosas van a ir mejor, hazme caso…y que donde hubo rechazo, ya no lo habrá ¿Vale?», le tranquiliza la entonces militante socialista. «No sé no sé…mucho tienen que cambiar las cosas, la verdad…», le responde Ignacio Stampa sabedor de que no solo Delgado, sino también García Ortiz, no le tienen en demasiada alta estima. «Tranquilo, que cambiarán», vuelve a comprometerse Díez.

La 'fontanera' desde el inicio de la conversación insiste en que sus maniobras para mejorar la situación laboral del Stampa como pago a su colaboración con las supuestas cloacas ya han comenzado y que van en buen camino. «No sé si ya has tenido una cena o no…, con una persona conocida…pero supongo que te llegará que hemos movido cosas, ¿Vale?», le anuncia la Leire Díez a su interlocutor, al que también le anticipa que sus gestiones han hecho que no se tenga en cuenta, entre otras, la «opinión» de «la mujer del juez» en velada referencia a la exfiscal general Dolores Delgado, esposa de Baltasar Garzón y a la siempre se ha responsabilizado de la supuesta caída en desgracia de Stampa.

«Va a ser guay»

«Y parece que todo el mundo está de acuerdo conmigo, lo cual me congratula mucho, porque por una vez parece que tengo sentido común, así que bueno, las cosas cambiarán para mejor… En muy breve tiempo, además,… y además, va a ser guay porque… vas a volver a lo que estabas haciendo, lo que empezaste y no te dejaron, si tú lo quieres, todo tuyo», le promete a Stampa en referencia a regresar a Anticorrupción y volver a ponerse al frente de la investigación sobre el 'caso Villarejo'. Un sumario que a la 'fontanera' le interesa particularmente porque en esta macrocausa esperaba encontrar material para atacar al PP.

«¿Vosotros pensáis que para mí ir bien es volver a Anticorrupción y al caso Villarejo?», le inquiere Stampa. «Para mí es bien, vamos a ver…primero, que se acabe esta agonía, ¿Vale? Y para mí es bien que, si a ti te apetece volver, vuelvas. Lo que yo opino, lo que a mí me gustaría es que acabaras lo que empezaste, porque lo estabas haciendo bien», zanja Díez, insistiéndole de manera velada en que su interés es tenerle de vuelta en Anticorrupción por la capacidad de recabar información sensible en un puesto así para la trama de cloacas que supuestamente dirige -siempre según ella- por orden de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Sánchez en el partido.