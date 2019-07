Mata a tiros a su mujer y hiere a su hijo en Burgos antes de suicidarse El crimen convierte a este mes en el segundo julio con más asesinatos de género, a razón de una mujer muerta cada dos días desde el domingo 21 ALFONSO TORICES MADRID. Jueves, 1 agosto 2019, 00:08

Julio acaba como empezó, con un asesinato de género. Si el día 2 un vecino de la población cordobesa de Rute asesinó a martillazos a su esposa, ayer, día 31, un trabajador de banca aficionado a la caza de la población burgalesa de Villagonzalo-Pedernales mató a tiros a su mujer e hirió de gravedad a su hijo antes de quitarse la vida, según apuntan las investigaciones preliminares de la Guardia Civil. La violencia machista en su grado más extremo, con nueve mujeres y un chico de once años asesinados, lo ha convertido en un mes trágico. En concreto en el segundo julio con más víctimas mortales provocadas por esta lacra desde 2003, cuando se creó el registro oficial de fallecidas. Solo fue superado por un crimen (diez) en julio de 2010 y termina con las mismas víctimas en homicidios de género que en julio de 2015.

El último asesinato del mes tuvo lugar en un pueblo de poco menos de 2.000 habitantes, ubicado a solo siete kilómetros de Burgos. La Guardia Civil y los forenses analizan el escenario del crimen, los cadáveres y el resto de pruebas para ver si confirman su hipótesis de trabajo inicial. Todo apunta a que R. V. S., un trabajador de banca de 56 años que se jubilaba ayer, mató a su mujer, R. S. M., de 55 años, de un tiro en la casa familiar, hirió con otro disparo en el cuello a su hijo, de 29 años, y después se suicidó con la misma escopeta hallada en sus manos.

Los hechos se conocieron pocos minutos antes de las dos de la tarde, cuando la hija del matrimonio, que encontró los cadáveres de sus padres y a su hermano malherido cuando llegó a casa, llamó de inmediato al servicio de emergencias 112 para pedir ayuda. La dotación de la UCI móvil desplazada a la vivienda de la calle Trasparral comprobó que el hombre de 29 años aún seguía con vida y logró estabilizarlo antes de trasladarlo al Hospital Universitario de Burgos, donde le operaron de unas lesiones muy graves.

Pese a que la voz de alarma se dio sobre las 13:45 horas, los trágicos sucesos se pudieron producir unas horas antes. Según las informaciones recogidas por el diario digital 'Burgos Conecta', varios vecinos explicaron que habían oído ruidos procedentes de la casa similares a disparos sobre las nueve de la mañana. El herido endría lesiones en la médula, lo que le habría impedido pedir ayuda. El ayuntamiento del pueblo burgalés ha decretado tres días de luto oficial y organizado concentraciones de repulsa contra el asesinato de una vecina muy querida, que trabajaba como cuidadora en el comedor del colegio.

Como ha ocurrido con ocho de cada diez crímenes de género registrados en lo que va de año, no existían denuncias previas o avisos a los servicios sociales por maltrato contra el presunto asesino. Si este julio ha sido uno de los peores desde que ese contabilizan los asesinatos de género, el último tercio del mes arroja datos alarmantes. En solo diez días, del domingo 21 -cuando un vecino de la población lucense de Villalba asesinó a cuchilladas a su esposa de 47 años, de la que estaba en proceso de separación, en el garaje de su casa- hasta ayer, los criminales de género han matado a cinco mujeres y han arrebatado a otra la vida de su hijo de once años. Se trata, de media, de un asesinato cada dos días. Son unas cifras altas incluso para julio, que es el mes en que mueren más mujeres a manos de sus parejas o exparejas, con 104 desde 2003. A notable distancia de enero que, con 94, es el segundo peor, seguido de agosto, con 89. Pero no solo es julio. Los siete meses transcurridos de 2019, con 37 víctimas mortales de la violencia de género, son uno de los peores registros de esta lacra en la última década. De hecho, es el tercer peor dato a estas alturas del año desde hace nueve. La década comenzó con 43 homicidios de género en los siete primeros meses de 2010, que en 2011 fueron 37, igual que este año. Los crímenes machistas registrados en 2019 son ya trece más que los sucedidos en igual período de 2018, pero hay que recordar que el año pasado, con 48 asesinadas en todo el ejercicio, fue el que tuvo menos víctimas de toda la serie histórica.