Cs y Vox mantienen su confianza en Díaz Ayuso pese a las sospechas La ministra de Hacienda pide explicaciones a la dirigente del PP sobre el préstamo que Avalmadrid concedió a una empresa de su padre

Ciudadanos y Vox están dispuestos a cumplir lo acordado e investir a Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid. Los socios del PP mantienen su respaldo a la candidata y relativizan las informaciones sobre el crédito que Avalmadrid concedió a una empresa participada por su padre y lo publicado sobre supuestos contactos de la dirigente popular con la trama 'Púnica'. Mientras el partido de Santiago Abascal sospecha de una «maniobra de la izquierda» para sembrar dudas sobre la elección, la formación de Albert Rivera insiste en que la aspirante no está «inhabilitada judicialmente».

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid respondió ayer en Telecinco que los suyos respetan la presunción de inocencia y que será un juez el que tenga que determinar si hay alguna sombra de corrupción en la trayectoria de Díaz Ayuso. Por ahora, Rocío Monasterio atribuye la polémica a la oposición, a la izquierda, «rabiosa», asegura, por no poder seguir gobernando la región.

Ciudadanos, por su parte, sostiene que si Díaz Ayuso llegara a estar imputada, tendría que dimitir, aunque, por ahora, no ve que ese sea el escenario. El portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid y secretario de organización del partido, César Zafra, defendió ayer que en el sumario de la 'Púnica' aparecen «cientos de personas» y coincidió con que algunos partidos «están intentando acaparar el foco mediático». «Hemos levantado alfombras en Andalucía, viendo las fechorías del PSOE -añadió-, y en Madrid no vamos a tener ningún problema en que una vez que haya un proceso judicial, si es que lo hay, actuar en consecuencia, porque según los acuerdos que hemos firmado no puede haber imputados en ningún gobierno en el que esté Ciudadanos».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin embargo, instó en la Cadena Ser a Díaz Ayuso a aclarar las informaciones sobre Avalmadrid y sobre si su padre le donó un piso para evitar que fuera embargado tras no saldar la deuda contraída.