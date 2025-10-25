Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas con pancartas, y un cartel de Mazón con las manos rojas, durante una manifestación para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat. EP

Una manifestación pide la dimisión de Mazón al año de la dana: «Es momento de reivindicación y memoria»

«Tendríamos que hacer tres horas y 49 minutos de silencio para cumplir un minuto por cada uno» de los 229 fallecidos, dice Álvarez

C. P. S.

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:10

Comenta

Una nueva manifestación multitudinaria, la duocédima, recorre este sábado por la tarde el centro de València para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, ... Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre que dejó 229 víctimas, al grito de «el president a Picassent», «Mazón culpable», «Mazón a prisión» y «ni oblit ni perdó» y porque es «un momento de reivindicación y memoria».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  4. 4 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  5. 5

    Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  6. 6

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  9. 9

    Malestar entre los hosteleros de Málaga por la falta de información sobre las procesiones del fin de semana
  10. 10 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una manifestación pide la dimisión de Mazón al año de la dana: «Es momento de reivindicación y memoria»

Una manifestación pide la dimisión de Mazón al año de la dana: «Es momento de reivindicación y memoria»