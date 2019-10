Más Madrid fuerza la dimisión de un concejal por acoso sexual

Más Madrid, la marca madrileña del partido de Íñigo Errejón, forzó la dimisión de su concejal en la capital Pablo Soto, que renunció ayer a su acta en el Ayuntamiento de la capital después de que verse envuelto en un episodio de acoso sexual a una compañera de partido.

Fuentes de la formación explican a este periódico que tuvieron conocimiento de los hechos la semana pasada y encargaron la investigación «a una experta». Siete días más tarde recibieron un informe suyo que confirmaba «la gravedad de los hechos» y entonces pidieron la «dimisión inmediata» al concejal.

Soto accedió a presentar su renuncia antes de las 22.00 horas del pasado lunes, pero en vez de hacerlo ofreció su propia versión en las redes sociales. El ya exedil aseguróque no recuerda la situación por la que se le acusa. «Estábamos tomando unas cervezas con los grupos de trabajo le pedí a una persona, que no sé quién es, que me acompañase al baño porque tengo una discapacidad importante. Según me contaron, algo le dije a esa persona», se defendió.

Soto, que culpa de su falta de memoria al alcohol, también afirma desconocer lo que le dijo y si «tenía tono o significado sexual», e insiste en que aunque puede ser «un bocachancla» y hacer bromas sexuales a su «familia y amigos cercanos» no recuerda el episodio.

Hechos «contundentes»

La portavoz del Más Madrid en el consistorio de la capital, Rita Maestre, valoró ayer «la contundencia de los hechos» que describía el informe encargado y opina que son «incompatible con un cargo público de un partido como Más Madrid».

Soto, que también fue edil de la exalcaldesa Manuela Carmena, es un desarrollador de software conocido por crear algunos de los programas de intercambio de archivos P2P más utilizados del mundo. En 2011 fue absuelto tras una denuncia en la que discográficas le reclamaban 13 millones de euros.