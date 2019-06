Macron avisa a Rivera ante los posibles pactos con Vox Francia mira con lupa y «con mucha preocupación» los posibles pactos de Ciudadanos con la ultraderecha PAULA ROSAS Sábado, 15 junio 2019, 00:08

París. Ni «ambigüedades», ni «aproximaciones». Francia mira con lupa y «con mucha preocupación» los posibles pactos de Ciudadanos, el aliado de Emmanuel Macron en Europa, con la extrema derecha de Vox. A nivel local o a nivel autonómico. Lo que suceda este sábado, durante la constitución de los ayuntamientos, o en las próximas semanas con el cierre de los diferentes pactos políticos, «no será anecdótico y se va a seguir de cerca», advierten desde el Elíseo, y podría llevar a romper la cooperación política entre La República en Marcha (LREM) de Macron y Ciudadanos.

«No se trata de una injerencia francesa, como ha dicho el señor (Santiago) Abascal», aclaró ayer una fuente del gobierno francés a este diario, sino de una manifestación de «nuestros valores comunes. Las alianzas con la extrema derecha no son una opción, ni a nivel local, ni nacional ni europeo». No es la primera advertencia de la presidencia francesa, que observa de cerca y con inquietud los pasos de su socio europeo, especialmente desde los acuerdos para la formación del gobierno andaluz. Desde el Elíseo, sin embargo, no concretan la amenaza ni especifican qué medidas se podrían llegar a emprender si Ciudadanos llega a cerrar algún acuerdo con Vox. «Deberán ser los eurodiputados de Renew Europe (la nueva denominación del grupo de los liberales en el europarlamento) quienes decidan qué hay que hacer si mañana (por hoy) se firman pactos entre Ciudadanos y la extrema derecha», aseveró la fuente gubernamental.

A falta de detalles sobre las posibles consecuencias, el partido de Rivera trató de quitar hierro al asunto y ayer aseguró a través de un comunicado que «la colaboración con el partido de Macron es estrecha» y que «LREM seguirá siendo un apoyo importante para Ciudadanos». Los de Rivera han sacado pecho por su sintonía con el mandatario galo desde este superó a la ultra Marine Le Pen en las presidenciales de 2017.