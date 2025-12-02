Llorca, a las víctimas de la dana, en su toma de posesión: «Pido un perdón que debe iniciar un tiempo de reconciliación»

Juanfran Pérez Llorca ha prometido el cargo en su toma de posesión, que se celebra este martes en las cortes valencianas. El nuevo jefe ... del Consell ha dedicado sus primeras palabras a las víctimas de la dana. «Me corresponde pedir perdón. Palabras que nacen de una convicción personal, para un diálogo, para hablar claro. Ni el día 29 ni los posteriores, las administraciones estuvimos a la altura. Un perdón que debe ser el inicio de la reconciliación con todas las víctimas, que no merecen sentir más soledad, y cerrar debates que solo generan sufrimientos», ha comenzado diciendo Llorca.

«Nunca en mi vida me había imaginado que llegaría a este cargo y es para mí un honor. Estos días me han parado mucha gente y lo que más me han deseado es suerte, porque la gente lo que quiere es que las cosas funcionen y el Gobierno le ponga a la gente las cosas más fáciles. Nunca rechazaré una idea venga de donde venga», ha asegurado el nuevo president.

Pérez Llorca ha afirmado que «hoy se abre una nueva etapa. Durante mucho tiempo esta tierra parece que ha caminado con la cabeza baja. Nuestra gente tiene que creer que podemos avanzar. El Consell debe estar y estará al lado de la gente, que quiere una casa digna, los jóvenes quieren emanciparse, emprendedores que creen que las oportunidades están cada vez más lejos. Por eso la vivienda estará en el eje de nuestra política. La vivienda no puede ser considerada un lujo. También hemos de acercar la Administración a las sociedad para que la licencia no tarde meses ni las ayudas sean un laberinto. Poner en el centro a las personas».

«La gente pide una manera nueva de gobernar. Somos una tierra fuerte. El autogobierno no es un símbolo, sino una herramienta, para pedir agua, servicios públicos igualitarios.... trabajaremos por esos objetivos, con el espíritu que he tenido siendo alcalde. Yo creo mucho en el diálogo y el acuerdo y quiero que este mandato sea recordado por ello. Pondremos por delante los intereses de la Comunitat por delante de otros. Así, juntos, avanzamos», concluye Pérez Llorca.

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha indicado con un tono un punto sorprendido: «Pues se cierra la sesión». Diez minutos y fin. Brevedad y sencillez en un acto con numerosos invitados y autoridades del PP de Alicante y ni rastro de miembros del Gobierno. Ni un ministro para presenciar la toma de posesión de la primera autoridad ordinaria del Estado en la Comunitat, algo completamente inusual, que, en cualquier caso, ya pasó con Mazón y ahora se repite.