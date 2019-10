Cs lleva al presidente ante la Fiscalía por su «posible vinculación» con los CDR El partido liberal acusa a Torra de alentar «actos subversivos y violentos» para «promover» la separación de Cataluña del resto de España M. EUGENIA ALONSO Sábado, 5 octubre 2019, 00:06

MADRID. A la ofensiva parlamentaria que Ciudadanos ha iniciado contra Quim Torra con una moción de censura que se debatirá y votará el lunes, se suma ahora la vía judicial con una denuncia ante la Fiscalía por la «posible vinculación» del presidente catalán con los CDR que supuestamente preparaban acciones violentas en respuesta a la sentencia del 'procés'. «Entendemos que se trata del apoyo, colaboración y complicidad en actos subversivos y violentos, que pueden ser constitutivos presuntamente de actos de terrorismo o de preparación de actos de terrorismo», aseguró ayer el miembro de la dirección nacional, Edmundo Bal.

En el escrito, el partido liberal acusa a Torra de «inducir, justificar y promover la forzada separación de Cataluña del resto de España» al margen del ordenamiento jurídico y de atacar la «imparcialidad y la honradez» de las instituciones del Estado por insinuar su mala praxis.

Edmundo Bal explicó en la entrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que en la denuncia no se especifica el delito para no interferir en la actuación de la Fiscalía. «Se trasladan hechos que entendemos reveladores de culpabilidad para no constreñir la calificación jurídica», arguyó el también abogado del Estado.

Pruebas

Ciudadanos aporta como prueba del apoyo del gobernante a los CDR varias declaraciones públicas de Torra, una de ellas la semana pasada en la Cámara catalana, en las que «justifica» las actuaciones llevadas a cabo por estos grupos independentistas, así como tuits y artículos periodísticos en los que se recogen sus palabras.

Bal recordó que su partido presentó hace meses una querella contra el presidente de la Generalitat por su posible relación con los incidentes en Barcelona durante la celebración del Consejo de Ministros del 21 de diciembre. Entonces, el Ministerio Público optó por archivar el caso al no hallar un vínculo de causalidad entre las declaraciones de Torra y los actos violentos expuestos.

Ahora, entiende el diputado de Ciudadanos, existen indicios nuevos que sustentan esa supuesta conexión entre el gobernante y los CDR. Por ello, solicita a la Fiscalía que abra una investigación contra Torra y que lo haga bajo secreto de sumario para no entorpecer la que se sigue en la Audiencia Nacional.