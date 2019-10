Llarena activa la tercera euroorden de arresto a Puigdemont, que no se va a «esconder» La UE cierra filas con España, respeta su «orden constitucional» y mantiene que el conflicto catalán es «un asunto interno» SALVADOR ARROYO BRUSELAS. Martes, 15 octubre 2019, 00:08

Aquel «inmediatamente» con el que Carles Puigdemont predijo el tiempo que iba a mediar entre la sentencia del 'procés' y la activación de la tercera euroorden contra él se concretó en apenas cuatro horas. Eso fue lo que tardó el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en requerir a la justicia belga la detención y entrega del expresidente de Cataluña, que lleva más de dos años fugado en este país y que ha sido el gran ausente en el juicio de los líderes independentistas. Llarena reclama su extradición por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos y lo hace apoyándose ya en hechos probados.

Pero, de momento, solo solicita la entrega de Puigdemont, no la de los otros políticos huidos en Bélgica (los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig), Escocia (Clara Ponsati) y Suiza (Marta Rovira y Ana Gabriel). La Fiscalía belga confirmaba pasadas las seis de la tarde que ya obraban en su poder las 57 páginas en las que se concretaba el requerimiento de Llarena, que el pasado verano retiró la orden de arresto internacional -en este tiempo solo podía ser detenido si pisaba territorio español- después de que Alemania rechazará extraditar a Puigdemont por un delito de rebelión.

Ahora este ya no figura en la nueva Orden Europea de Detención y Entrega. Pero la sedición tampoco parece tener un reflejo calcado en la jurisdicción de Bélgica, un país que se ha mostrado especialmente garantista no solo con los independentistas catalanes, también con exmiembros de ETA huidos de España. El procedimiento que se abre a partir de este momento no será sencillo. «Mi cliente hablará con el fiscal. No se esconderá. Colaborará con la justicia», aseguró su abogado Paul Bekaert. La Fiscalía es la que tiene que apreciar si hay riesgo de fuga y si procede o no a su detención. Puigdemont tiene residencia conocida en la localidad valona de Waterloo desde hace casi dos años.

Si finalmente la euroorden es admitida podría pasar por varias cortes de apelación y casación, lo que podría dilatar los 90 días que se exigen para su cumplimiento. «No va a ser más difícil» que en las dos ocasiones anteriores, aseguraba Bekoert, ya que en su opinión durante el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo «se han vulnerado los derechos de defensa».

El letrado flamenco de Puigdemont trasladaba este análisis desde la sede de la delegación de Cataluña en Bruselas, a escasos metros del centro del poder de la UE. Allí el expresidente catalán había comparecido minutos antes para hacer una «declaración institucional» en tres idiomas (catalán, español e inglés) que le requirió apenas media hora. La inició calificando la sentencia del procés como la confirmación de «la estrategia de la represión y la venganza» del Estado, y la cerró con un «Viva Cataluña, viva la independencia». Puigdemont, con gesto serio y sin levantar la vista del papel, no dio opción a que las decenas de periodistas presentes en la sala le hicieran preguntas. La mayoría españoles, aunque también varios medios belgas.

Consideró el fallo como un «nuevo tiempo en el que el ejercicio de las libertades será restringido». Y llamó a «independentistas y no independentistas» a que en las elecciones del 10 de noviembre den en las urnas una respuesta «pacífica, masiva y sonora de rechazo y dignidad». «Deben saber que no aceptamos su receta basada en represión, cárcel y condenas», añadía a continuación.

Una Europa «que calla»

Puigdemont no solo arremetió contra la justicia y el Gobierno españoles, también contra las instituciones de la Unión Europea, que con un portazo sistemático a las quejas independentistas han truncado la pretendida internacionalización del conflicto catalán. «La Europa que calla ante las atrocidades turcas contra el pueblo kurdo es la misma Europa que calla cuando la policía de un Estado miembro usa una violencia terrorífica», dijo en alusión a la actuación policial del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Unas instituciones europeas que, de nuevo, volvieron a cerrar filas con España. Después de meses en los que no se escuchaba ninguna pregunta sobre Cataluña en la sala de prensa de la Comisión Europea, ayer se lanzaron tres en la rueda de prensa diaria después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la sentencia. Y la portavoz jefe del Ejecutivo de Jean-Claude Juncker, Mina Andreeva, no dudó. Mostró respeto por «las decisiones judiciales» y el «orden constitucional español» y remarcó que el conflicto catalán siempre ha sido «un asunto interno de España» que debe abordarse dentro de su orden constitucional. «Nuestra posición no ha cambiado», zanjó.