Un líder de Tabarnia apoya al partido de Santiago Abascal Sábado, 19 enero 2019, 00:01

Jaume Vives, uno de los portavoces de la organización antisecesionista Tabarnia, intervino ayer en la convención del PP. Y no lo hizo para satisfacer expectativas. Vives afirmó que «mucha gente» está enfadada con los populares en Cataluña y fuera de ella y avisó de que el «daño hecho» no se va a arreglar en un año. «Me piden que os diga que os afiliéis a Vox y que los que no lo hagáis, elijáis buenos compañeros de viaje», sugirió. Lanzó este mensaje ante la mirada Pablo Casado y de buena parte de la dirección.