«El líder socialista es el problema porque no rectifica»

Albert Rivera abrió el turno vespertino de entrevistas con Felipe VI y, según dijo, le comunicó que «aún hay tiempo» de alcanzar un acuerdo para la investidura. Solo se requiere que Pedro Sánchez «rectifique» y acepte las tres condiciones que le ha propuesto para Navarra, Cataluña y política fiscal. Es, apuntó, «muy asumible». El presidente de Ciudadanos se comprometió a que si Sánchez le llama «esta noche para trabajar y para comprometerse, nosotros estamos disponibles 24 horas». Pero asumió que no va a ser así porque el líder del PSOE lo que quiere es la repetición de las elecciones y lo que no quiere es «hablar ni negociar con nadie». Todo se resume, según Rivera, en que «Sánchez es el problema» y si «no se mueve y no rectifica, España, en vez de soluciones, tendrá un problema, que será Sánchez».

Rivera pasó de puntillas sobre su giro de 180 grados al hacer una oferta al líder socialista para facilitar su investidura tras haber mantenido durante cinco meses que en ningún caso buscaría el acercamiento al secretario general del PSOE «y su banda». «A mí -subrayó el líder de los liberales- me pagan por poner soluciones encima de la mesa no para cuidad el ego ni la reputación de nadie».