JxCat designará a Jordi Sànchez para que acuda a la ronda con el Rey CRISTIAN REINO BARCELONA. Jueves, 23 mayo 2019, 00:04

El independentismo se ha propuesto aprovechar cada ocasión que se le presente en esta legislatura para poner en marcha su política de gestos. Después de la escenificación este martes en la sesión constitutiva de las Cortes, con la presencia protagonista de los cinco parlamentarios presos, el siguiente capítulo, al margen del de la suspensión, puede vivirse durante la ronda de contactos que Felipe VI celebrará con los representantes de los grupos previa a la investidura del presidente del Gobierno.

Junts per Catalunya dejó ayer caer que su intención es que su jefe de filas en el Congreso, Jordi Sànchez, sea quien acuda al encuentro con Felipe VI, lo que depararía una imagen de impacto entre el jefe del Estado y el dirigente encarcelado y procesado por rebelión. La formación soberanista tendrá además que pedir permiso al Tribunal Supremo para que Sànchez salga de la prisión de Soto del Real y se desplace, como ya hizo el martes para acudir al Congreso, al Palacio de la Zarzuela.

Desde las filas secesionistas no creen que una eventual suspensión de los diputados procesados pueda suponer un impedimento para que Sànchez participe en las consultas, ya que hay precedentes de dirigentes políticos que se reunieron con el Rey en este ámbito sin ser diputados en las Cortes. Es el caso de Javier Fernández, cuando era presidente de la gestora del PSOE, al inicio de la pasada legislatura. Esquerra, mientras, seguirá una estrategia distinta a la de sus socios. Los republicanos no han adoptado ninguna decisión pero a día de hoy se decantan por no enviar a ningún representante, como rechazo a Felipe VI, como ya hicieron en 2015 y 2016 cuando su entonces portavoz parlamentario Joan Tardá declinó participar en las consultas.