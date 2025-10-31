Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras EP

Junts replica a Sánchez que el diálogo está roto al «100%» y presiona a ERC para sumarse al bloqueo

Los postconvergentes siguen sin contemplar la moción censura para tumbar al Gobierno

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:36

Comenta

La militancia de Junts ratificó ayer, en una consulta interna, la ruptura de las negociaciones con el PSOE decidida el lunes por la dirección del ... partido. «Romper es romper», ha asegurado este viernes la portavoz postconvergente en el Congreso, Míriam Nogueras, en un mensaje dirigido a quienes cuestionan la decisión de los nacionalistas y a quienes creen, entre ellos los socialistas, que el divorcio es reversible y que la situación se puede reconducir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  7. 7 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  8. 8 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros
  9. 9

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre
  10. 10

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Junts replica a Sánchez que el diálogo está roto al «100%» y presiona a ERC para sumarse al bloqueo

Junts replica a Sánchez que el diálogo está roto al «100%» y presiona a ERC para sumarse al bloqueo