Junts escenifica en el Senado su paso a la oposición y acusa a Sánchez de «trilero»

Junts per Catalunya se ha estrenado este jueves en el Senado como fuerza de la oposición al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Días después de ... que Junts, en una reunión de su cúpula reunida en Perpiñán (Francia), decidiera romper con el PSOE y retirarle el apoyo en el Congreso, la formación nacionalista ha escenificado, aprovechando la comparecencia de Sánchez en el Senado, su paso al bloque que no respalda al Ejecutivo central.

El senador postconvergente, Eduard Pujol, ha acusado a Sánchez de ser un «trilero» y le ha responsabilizado de la ruptura de la formación nacionalista, divorcio que consumará este jueves su militancia en una consulta interna. Pujol ha protagonizado una intervención muy dura con Sánchez. Le ha comparado con el mago Huidini, le ha acusado de crear un circo con un su «actitud sonriente» y le ha tachado de poco serio. «Parece que usted nunca tiene la culpa de nada y que en el colegio le robaban el bocadillo», ha asegurado.

Se refería, al mismo tiempo, a la supuesta «financiación irregular» del PSOE, de las prácticas de José Luis Ábalos y Koldo García, pero también de la frustrada oficialidad del catalán en la UE. Junts ha preguntado a Sánchez si tiene una máquina para fabricar billetes en Ferraz y le ha preguntado si pone la mano en el fuego por sí mismo. Le ha espetado además si dimitirá en caso de que la UCO afirme en un informe que el PSOE está implicado en la corrupción, ha comparado el caso Koldo al caso Roldán.

A su juicio, su actitud, tachada de «poco seria», no le llevará a prisión, pero le «condena» perder los apoyos y la mayoría parlamentaria. El presidente del Gobierno ha tratado de tender la mano a los junteros y se ha comprometido a cumplir los acuerdos, pero los de Puigdemont no han recogido el guante en ningún momento. «Respeto su decisión», ha asegurado Sánchez. «Seguiremos trabajando para que los acuerdos se cumplan», ha rematado. Pujol le ha replicado que «vive en una burbuja» y alejado de la «realidad». El Gobierno confía aún que la decisión de Junts de romper sea reversible, pero los nacionalistas, de momento, no han abierto ninguna puerta.