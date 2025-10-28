Junts aleja la moción con el PP y rechaza la mano tendida del Gobierno: «Tumbaremos votaciones en barrena»

Junts ha insistido este martes, el día después de romper con Pedro Sánchez, que su decisión es irreversible y que no tiene vuelta atrás. ... Los postconvergentes pasan formalmente a la oposición, retiran el apoyo a los socialistas en el Congreso y dan por concluida la mesa de Suiza, que no volverá a reunirse. El consejo nacional del partido celebra esta tarde una reunión extraordinaria para ratificar la decisión de la ejecutiva y aprobar la pregunta que someterá a consulta de la militancia: «¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección de dar por finalizado el acuerdo de investidura ante los reiterados incumplimientos?». Los más de 6.000 asociados de la formación tienen entre el miércoles y el jueves para dar su opinión. No se esperan sorpresas.

El Gobierno reaccionó ayer con prudencia a la decisión anunciada por Carles Puigdemont desde Perpiñán (Francia). Desde la Moncloa, confían en que la ruptura no sea definitiva. El Ejecutivo trató de transmitir tranquilidad tras la ruptura de los postconvergentes. Ante los que consideran desde las filas socialistas que la legislatura puede seguir más o menos igual, porque Junts tendrá que negociar cuestiones que afecten a Cataluña, el secretario general juntero, Jordi Turull, ha advertido al Gobierno de que notará pronto que la ruptura cambia la estabilidad de la legislatura cuando «tumben votaciones en barrena», según ha señalado Turull en TV3. «Verán que no tienen la mayoría», ha señalado.

Junts, en cualquier caso, ha alejado la posibilidad de una moción de censura con el PP. No la descarta de forma explícita, eso sí. Turull ha evitado el verbo descartar ante la pregunta de una moción junto a los populares, pero sí ha señalado que si el PSOE ha suspendido, el PP debería repetir curso. «No estamos en esta lógica», ha señalado ante la pregunta de si descarta una moción. En la Ser, ha respondido que el partido «no está en esta pantalla». «Con Feijóo ni a la vuelta de la esquina», afirman los independentistas.

Lo que sí dejan claro los soberanistas catalanes es que una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont «ya no serviría» para reconducir la situación. Junts ha reiterado que el acuerdo está roto, que no habrá más reuniones en Suiza y que la pérdida de la confianza en los socialistas puede afectar a una eventual negociación de una futura investidura de Sánchez en la próxima legislatura: «No nos fiamos de él», según Turull.