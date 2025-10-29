Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont, president de la Generalitat, en una rueda de prensa. AFP

Junts abre las urnas para ratificar la ruptura con Sánchez

Los dos precedentes en consultas a la militancia: entre el 55% y el 86% de apoyo interno

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:17

Comenta

Desde las 10 de la mañana de este miércoles, los cerca de 6.500 militantes de Junts están llamados a votar de manera telemática en ... una consulta interna para ratificar o no la decisión de la dirección de romper con Pedro Sánchez. Las urnas estarán abiertas hasta el jueves a las 18 horas. Treinta minutos después, la formación nacionalista anunciará el resultado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4 Posibles tornados y mangas marinas en una jornada con alerta amarilla por lluvia en Málaga
  5. 5 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  8. 8 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  9. 9 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  10. 10

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Junts abre las urnas para ratificar la ruptura con Sánchez

Junts abre las urnas para ratificar la ruptura con Sánchez