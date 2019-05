Junqueras ve un «atentado» investir a Sánchez gracias a la suspensión de los presos Junqueras conversa con Rufián ayer en el Congreso tras recoger su acta de diputado. :: J. J. GUILLÉN / EFE El líder de Esquerra emplaza a Sánchez a una reunión en la cárcel: «Le espero en Soto del Real» CRISTIAN REINO Martes, 21 mayo 2019, 00:08

barcelona. Si los cuatro diputados que están presos (Junqueras, Sànchez, Turull y Rull) son suspendidos, la mayoría absoluta en el Congreso pasaría de 176 a 174 escaños. Y en consecuencia, Pedro Sánchez podría ser reelegido en primera ronda con el voto favorable de Podemos, el PNV, Compromís, Coalición Canaria y los regionalistas cántabros. Para Oriol Junqueras, sería un «atentado a la democracia». «Deseo que no intenten suspendernos y aprovechen el cambio de la mayoría parlamentaria para sacar adelante la investidura», avisa al presidente del Gobierno en un cuestionario de este periódico respondido por escrito. «Sería un atentado a la democracia, un fraude democrático que permitiría desenmascarar todavía más al Estado», señala Junqueras. Y pide a líder del PSOE, pero «sobre todo» a Pablo Iglesias, que no utilicen esta «maniobra» porque sería su «vergüenza». «Será la constatación -asevera- de que son cómplices de la represión y se aprovechan de ella».

Esquerra ganó las elecciones generales en Cataluña y obtuvo el mejor resultado de su historia. Por primera vez, una formación secesionista se impuso en unos comicios para el Congreso en la comunidad catalana. Pero la alegría no fue completa para los republicanos, que temen que sus quince diputados sean irrelevantes en la recién estrenada legislatura. En principio, Sánchez podría necesitar la abstención de la formación republicana para salir investido en segunda vuelta, toda vez que el bloque de la derecha suma 149 escaños, mientras que PSOE y Podemos tienen 165. Con la abstención de todos los demás, Sánchez ya sería investido.

Desde el primer día, la consigna que ha dado Junqueras es no facilitar «ni por acción ni omisión» un gobierno de la derecha. Pero a medida que se acerca la sesión de investidura y viendo que Esquerra juega de momento un papel secundario y que no es tenida en cuenta en el inicio del mandato, Junqueras aumenta la presión: «No hay nada que investir sin diálogo», advierte el líder republicano, que hoy se converertirá en diputado por Barcelona en la Cámara baja. «Solo le pedimos a Sánchez que sea valiente de una vez, se quite los complejos de la derecha española y se siente en una mesa a hablar de todo», sentencia en sus respuestas.

Gabriel Rufián dijo días atrás que el veto de Esquerra a Iceta que le cerró la puerta a ser presidente del Senado fue «un chubasco» que no marcará las relaciones con el PSOE. En esta línea, Junqueras no descarta a su partido como socio para la legislatura pero con un precio. «ERC será el socio del pueblo de Cataluña y actuará en todo momento teniendo en cuenta qué es lo que más conviene a los ciudadanos catalanes», señala. Pero al mismo tiempo que pide diálogo, advierte de que su formación no puede ser socio de un «cómplice de la represión, de quien aprobó el 155 o juega a darnos lecciones de cortesía parlamentaria». «Hemos demostrado más de una vez -insiste- que no aceptamos chantajes y que no cederemos».

Diálogo y política

Por ello, el dirigente republicano reclama a Sánchez una mesa de negociación. «Sabe tan bien como yo que este conflicto hay que resolverlo con diálogo y política. Le espero en Soto del Real», asegura. Hoy podría aprovechar la constitución del Congreso para saludar al presidente del Gobierno.

En cualquier caso, Esquerra saca pecho porque ha hecho caer dos gobiernos y advierte de que lo puede volver a hacer «si no se respeta a la ciudadanía de Cataluña». Mientras las fuerzas constitucionalistas no entiendan que este conflicto se resolverá dando la palabra al pueblo de Cataluña, «todo seguirá igual», avisa el presidente del partido. En el caso de Esquerra, esa cronificación del pleito catalán con la que amenaza, significa que los republicanos no renuncian a la vía unilateral, como en octubre de 2017. «Después de un año y medio en la prisión y con la secretaria general (Marta Rovira) en el exilio, Esquerra continúa manteniendo exactamente las mismas convicciones y los mismos objetivos. No nos hemos movido ni un milímetro y no lo haremos», remata.

Sobre la sentencia del juicio en el Supremo, cree que puede ser un «momento determinante para la historia de España». «La respuesta -afirma- tendrá que ser política, de país, como hicimos el 3 de octubre de 2017» con una huelga general.