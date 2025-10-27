Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un hombre observa los destrozos de la dana en Chiva. FE/KAI FÖRSTERLING

La jueza incorpora a la causa las llamadas de teleasistencia de seis fallecidos en la dana

La instructora acuerda unir el contenido de las comunicaciones del servicio a la investigación y requiere de nuevo a Emergencias para que su productora remita el bruto de los vídeos del Cecopi

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:34

La jueza titular del Juzgado de Instrucción 3, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga posibles responsabilidades penales en la causa de la dana, incorpora ... al procedimiento las llamadas entre la empresa adjudicataria del servicio de teleasistencia de la Diputación de Valencia con seis de las víctimas mortales del 29 de octubre que eran beneficiarias de esta prestación.

