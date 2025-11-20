La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana

La investigación de la dana tiene por delante un calendario de cierta intensidad. Este viernes declara el dueño de El Ventorro y también el síndic ... del PP y aspirante a presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Y a principios de mes lo hará el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Pero antes, este jueves, la instructora ha dictado diferentes resoluciones. Una vez más, y ya no es excepción, relacionadas con el presidente en funciones Carlos Mazón.

La Audiencia abrió la puerta para aclarar el papel del dirigente popular al autorizar la comparecencia de Maribel Vilaplana y desde entonces la magistrada no deja de explorar esta posibilidad. Ahora, en un auto, requiere a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat para que remita al órgano judicial las imágenes en las que el presidente de la Generalitat aparece entrando en el Centro de Coordinación de Emergencias el 29 de octubre de 2024, haciendo constar la hora en la que se produjo la entrada en esas dependencias. Estas imágenes, en su momento, fueron difundidas por la propia Generalitat. En teoría, llegó a las 20.28 horas al complejo de L'Eliana.

La instructora considera que esta diligencia es «relevante» en el «análisis del proceso de decisión por parte de la consellera» investigada, dada las funciones «directivas y de coordinación» que tiene atribuidas el jefe del Consell, como indicó la Audiencia Provincial de Valencia en su auto del pasado 16 de octubre, funciones que «no se pueden limitar a las que pudiera ejercitar presencialmente, sino que han de extenderse igualmente a las ejercidas de forma telefónica».

De igual modo, precisa que uno de los objetivos de las diligencias es determinar el retraso del envío de avisos a la población, así como el análisis de su contenido. El validador de ese mensaje, que ya ha declarado como testigo, tardó solo dos minutos y 35 segundos, en terminar todo el proceso, según se desprende de la grabación de la llamada entrante que el testigo recibe en su teléfono corporativo, por parte de Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango al frente del operativo.

Esta comunicación fue a las 20.08 horas. Allí se le indicó que descartarar un anterior mensaje (el 707, escrito en inglés y castellano) y a la vez que validara el 708, (escrito en castellano y valenciano), que es el que se envió a las 20.11 horas. Por tanto, según la jueza, «no era precisa, para la validación del mismo, la autorización de ningún técnico o autoridad de ámbito nacional, ajena a la dirección de la emergencia».