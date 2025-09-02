La jueza de la dana obliga al presidente de la CHJ a romper su silencio y lo cita a declarar el 19 de septiembre Miguel Polo declarará como testigo donde deberá aclarar la falta de avisos sobre la crecida del Poyo que no comunicó al Cecopi

Pablo Alcaraz Martes, 2 de septiembre 2025, 11:50 | Actualizado 12:00h. Comenta Compartir

La investigación judicial de la causa de la dana afronta su fase decisiva. Durante el mes de septiembre continuará el desfile de cargos ante la ... titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz. El primero de ellos será el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que estará obligado a romper el estruendoso silencio mantenido desde el fatídico 29 de octubre ante la magistrada después de que el organismo que dirige haya estado en el punto de mira sobre la vigilancia de los cauces, el 'apagón informativo' sobre el caudal del barranco del Poyo o el riesgo de colapso de la presa de Forata que centró el debate del Cecopi.

Polo declarará en calidad de testigo, es decir, con obligación de decir la verdad ante una gran retahíla de preguntas que quedan por responder, máxime tras el informe de la Guardia Civil que apuntaba a que los organismos estatales encargados de dar avisos (CHJ y Aemet) fallaron en las horas más decisivas de la tragedia. Su comparecencia tendrá lugar el próximo 19 de septiembre a las 10.30 horas. No obstante, nueve días antes declarará ante la jueza -relata 'Las Provincias'-, también en calidad de testigo, otro de los personajes relevantes del 29-O: el ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. El que ha sido calificado como director técnico de la emergencia deberá aclarar los motivos que llevaron a retirar a los bomberos que vigilaban la rambla del Poyo a la altura de Chiva el mediodía del 29-O tras haberse declarado la alerta hidrológica en dicho barranco.

