Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo EFE

La jueza de la dana obliga al presidente de la CHJ a romper su silencio y lo cita a declarar el 19 de septiembre

Miguel Polo declarará como testigo donde deberá aclarar la falta de avisos sobre la crecida del Poyo que no comunicó al Cecopi

Pablo Alcaraz

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:50

La investigación judicial de la causa de la dana afronta su fase decisiva. Durante el mes de septiembre continuará el desfile de cargos ante la ... titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz. El primero de ellos será el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que estará obligado a romper el estruendoso silencio mantenido desde el fatídico 29 de octubre ante la magistrada después de que el organismo que dirige haya estado en el punto de mira sobre la vigilancia de los cauces, el 'apagón informativo' sobre el caudal del barranco del Poyo o el riesgo de colapso de la presa de Forata que centró el debate del Cecopi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio en Monte Coronado en Málaga tras más de 22 horas activo
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  6. 6 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  7. 7 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  8. 8

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  9. 9 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  10. 10

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La jueza de la dana obliga al presidente de la CHJ a romper su silencio y lo cita a declarar el 19 de septiembre

La jueza de la dana obliga al presidente de la CHJ a romper su silencio y lo cita a declarar el 19 de septiembre