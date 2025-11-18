La jueza de la dana apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en la que conoció que hubo víctimas mortales

La jueza que instruye la causa penal por la dana ha requerido las grabaciones completas de las comparecencias del presidente de la Generalitat en las ... comisiones de investigación en Les Corts Valencianes y el Congreso de los Diputados. Se trata de una diligencia que reclamó la la acusación de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, representada por la letrada Miriam Salmeron. Este martes también se había sumado Podemos.

Este pasado lunes, el presidente contestó durante cerca de cuatro horas las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios. Aportó fundamentalmente novedades en tres aspectos. Por un lado, los escoltas. Estaban al llegar al Ventorro, pero no a su salida. Por otro, el motivo por el que no atendió las llamadas de la consellera Pradas en el peor momento de la tragedia. Respecto a la primera dijo que tendría el móvil en la mochila. Respecto a la segunda comunicación apuntó que estaría hablando con otras personas.

La jueza expone los motivos por los que quiere incorporar esa documentación. «En la comparecencia ante la comisión del Congreso se vierten diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción», señala. En primer lugar destaca que no es lo mismo llamadas canceladas, el receptor no las admite, que llamadas perdidas. Y recuerda que el listado de las que aportó la consellera Pradas recogía expresamente que fueron canceladas. Tres comunicaciones de las 16:29, 19:10 y las 19:36 horas.

Recuerda la magistrada la «existencia de información sobre la gravísima situación, las previsiones meteorológicas, llamadas al 112 (algunas como el conocido caso de Francisca, que por su hijo se ponía en conocimiento que su familia corría el riesgo de ahogarse, pereciendo su padre y sus dos hermanos), avisos de la CHJ o las llamadas al servicio de teleasistencia, de familiares y usuarios que fallecieron.

Pero, además, considera que mintió en el momento en el que Mazón explicó cuando tuvo constancia de las primeras víctimas mortales, que fue alrededor de las cinco y media de la madrugada. «Difícilmente se puede fijar a partir de la madrugada del 30 de octubre, tanto por las propias manifestaciones públicas que efectuó el presidente en su comparecencia retransmitida por A PUNT, a las 00:35 h, sino también por elementos anteriores en el tiempo perfectamente documentados».

En este sentido, subraya que desde Emergencias se pidió la movilización de la UME, para que realizara sus funciones respecto de la totalidad de la provincia de Valencia, y se hizo constar de forma expresa que ya existían fallecidos. Esto se tramitó a las 20.33 horas. Además, en la documentación remitida al juzgado por Emergencias se comunicó que a las 00.37 horas del 30 de octubre ya se solicita la activación del protocolo de múltiples víctimas.

La magistrada recuerda que el presidente tenía la obligación de decir verdad. El Código Penal tipifica el delito de falso testimonio, y por tanto tiene una relevancia claramente distinta a las manifestaciones que se puedan hacer en sede parlamentaria fuera de una comisión, o mediante declaraciones públicas o por entrevistas.

Además, recuerda que el ahora presidente en funciones no hizo uso de la facultad de declarar voluntariamente en el juzgado, posibilidad que le habría eximido de la comparecencia en la citada comisión. El Presidente de la Generalitat no ha hecho uso de esa facultad.

De igual modo, recuerda que en la comparecencia habló sobre la toma de decisiones en el ámbito del CECOPI (se desentendió) o el envío del mensaje Es Alert a las 20:11 horas.