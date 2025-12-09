La jueza cita otra vez a la mano derecha de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

Los mensajes de WhatsApp que Salomé Pradas aportó la semana pasada al juzgado han supuesto un pequeño terremoto, otro más, en las diligencias que ... comanda la magistrada. Se trata de las conversaciones con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y con el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a través de la conocida plataforma.

Más numerosas y relevantes resultan, sin embargo, las conversaciones de Cuenca. De hecho, la jueza continúa con su instrucción a partir de ese material. Así, la magistrada ha acordado en una providencia recibir declaración nuevamente como testigo al ex secretario autonómico. Pretende interrogarle por los nuevos mensajes y la información que pudo tener al respecto de la emergencia antes y durante la celebración del Cecopi, la reunión clave del dispositivo que comenzó alrededor de las 17 horas.

Cuenca fue citado el pasado 26 de noviembre como parte de las diligencias para estrechar el círculo alrededor del entonces presidente, estrategia que comenzó con la citación de la periodista Maribel Vilaplana. El jefe de gabinete, por circunstancias personales, tampoco estaba ese día en Valencia. Es decir, su gestión de este asunto fue desde la distancia. Además, se da otra circunstancia a la hora de reconstruir aquellas horas. El contenido del móvil de Cuenca se ha borrado después de que este decidiera cambiar de móvil.

La mano derecha de Mazón aseguró ante la jueza que nadie estaba esperando al presidente en el Cecopi y que este tenía pensado ir después de que terminara la reunión, como deslizaba aquel mensaje de «quizá vayamos a las 19 horas al 112». Insistió en que no dieron instrucciones a Pradas sobre el envío del Es Alert, una versión en la que coincide la propia consellera.

Los WhastApps aportados por Pradas muestran que la mano derecha de Mazón conocía el avance de la emergencia y las dificultades en Utiel. De hecho, la consellera la informó de la existencia de un muerto en esa comarca a las 16.28 horas. También Cuenca trata de tranquilizar a la consellera y le indica que no ordene un confinamiento, tal y como se estaba debatiendo en algún momento del Cecopi. Esas indicaciones se produjeron con la reunión ya reactivada tras el parón previo para debatir el contenido y conveniencia del Es Alert.