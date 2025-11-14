Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exdiputado de Sumar y cofundador de Podemos Íñigo Errejón el día de su declaración Efe

El juez propone juzgar a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliaá

El instructor considera que hay indicios para procesar al exdiputado de Sumar y deja la causa en manos de la Audiencia de Madrid

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:44

Comenta

El juez instructor de Madrid que investiga la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón, exportavoz parlamentario de Sumar, a la actriz Elisa Mouliaá considera que ... hay indicios suficientes para procesarlo y propone su enjuiciamiento por estos hechos. La decisión final queda ahora en manos de la Audiencia Provincial, pero antes las partes deben formular sus escritos de acusación o de archivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  3. 3 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  4. 4 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  5. 5

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  6. 6 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  7. 7 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  8. 8 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  9. 9

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  10. 10 Reabren la A-45 tras el vuelco de un camión anoche en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El juez propone juzgar a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliaá

El juez propone juzgar a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliaá