Carmen Pano tras declarar el pasado 25 de febrero en el Supremo Efe

El juez ve indicios para «investigar» la supuesta entrega de bolsas con dinero en Ferraz

Entre la información que el Supremo remite a la Audiencia Nacional está la declaración de la empresaria Pano que aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede socialista

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:50

Comenta

Además de instar a la Audiencia Nacional a abrir una pieza para indagar si el supuesto descontrol en la caja central de Ferraz pudo coadyuvar ... a que personajes como José Luis Ábalos o Koldo García cometieran delitos como los de «blanqueo, el juez del Supremo Leopoldo Puente también insta a su colega de la calle Génova Ismael Moreno a que «investigue» en qué hay de cierto en las declaraciones ante el alto tribunal de Carmen Pano, cuya testifical envió a la Audiencia Nacional este viernes. En esas manifestaciones -que la empresaria ha reiterado ante el juez del 'caso hidrocarburos' Santiago Pedraz y ante la comisión del Senado- se apuntaría a una supuesta financiación irregular del PSOE:

