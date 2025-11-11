Decisión insólita de Peinado: habilita el domingo para interrogar a la nueva alto cargo de Moncloa imputada

El domingo por la tarde. El juez del ‘caso Begoña Gómez’ ha tomado otra insólita decisión y decidido habilitar un domingo por la tarde para ... la instrucción de la causa contra la mujer del presidente. Juan Carlos Peinado ha citado a las 17:30 horas del próximo 16 de noviembre a Judith Alexandra González Pedraz, la alto cargo de Moncloa que imputó el miércoles de la pasada semana por ser la superiora jerárquica de Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora de Presidencia de Gobierno que trabajó supuestamente para la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez en la Complutense a pesar de cobrar un salario público.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha tomado esta inusual decisión a fin de evitar nuevos solapamientos después de que el letrado de Álvarez le informara que tenía señalamientos para este miércoles 12 de noviembre, cuando en principio Peinado había citado a declarar a Judith Alexandra González como investigada y a Diego de Alcázar, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio Villarejo como testigos. Alcázar, Escassi y el vicerrector Doadrio también comparecerán ahora el domingo.

Peinado -quien ya había citado en sábado a Gómez, entre otros, aprovechando una guardia- este domingo, sin embargo, no tenía que trabajar en los juzgados de Plaza de Castilla.