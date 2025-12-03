Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de los sobres para Ábalos y Koldo del sumario R.C.

El juez avisa al PSOE: la investigación sobre los pagos en 'cash' se extenderá desde Pedro Sánchez a la última secretaria

E El magistrado frena el intento de Ferraz de limitar el caso a los abonos en metálico a Ábalos y Koldo y precisa que sus indagaciones van a abarcar a todos los «cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:59

Comenta

Una investigación 'total'. La Audiencia Nacional va a poner bajo su lupa todos los pagos en metálico a todas y cada una de las personas ... que ha recibido dinero de la caja central del PSOE entre 2017 y 2024, desde Pedro Sánchez hasta la última secretaria o el último colaborador. La investigación del juez Ismael Moreno, el instructor del llamado 'caso de los sobres' -según ha aclarado el propio magistrado al partido- por tanto, no se va a limitar ni mucho menos, tal y como pretendía la formación que lidera Pedro Sánchez, a los pagos «sin respaldo documental» entregados a José Luis Ábalos y Koldo García, que fueron los que originaron esta causa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  3. 3 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  4. 4 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  5. 5 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  6. 6 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  7. 7

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  8. 8 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves
  9. 9

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  10. 10 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El juez avisa al PSOE: la investigación sobre los pagos en 'cash' se extenderá desde Pedro Sánchez a la última secretaria

El juez avisa al PSOE: la investigación sobre los pagos en &#039;cash&#039; se extenderá desde Pedro Sánchez a la última secretaria