Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PP andaluz y presidente de Andalucía, Juanma Moreno. EFE

Juanma Moreno reta a Vox a «dejarse de politiqueo» y pactar el sucesor de Mazón

Las negociaciones entre Feijóo y Abascal por pactar un sustituto al frente de la Generalitat Valenciana han opacado el congreso de los populares andaluces

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:19

Comenta

Organizado con esmero para dar el pistoletazo de salida a la precampaña electoral de las autonómicas andaluzas, que se celebrarán en junio -sin fecha fijada ... aún-, el Congreo que el PP este finde en Sevilla se ha visto empañado por las negociaciones entre los populares y Vox para elegir el sucesor del dimitido Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. El líder del partido en Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado a los de Santiago Abascal que «se dejen de politiqueos» para que el Govern «se ponga en marcha».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina
  3. 3 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  4. 4

    TVE entrevista como «médica» a una cocinera para criticar a Juanma Moreno por los cribados de cáncer
  5. 5

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  7. 7 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  8. 8 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  9. 9

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  10. 10

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juanma Moreno reta a Vox a «dejarse de politiqueo» y pactar el sucesor de Mazón

Juanma Moreno reta a Vox a «dejarse de politiqueo» y pactar el sucesor de Mazón