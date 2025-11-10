Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ione Belarra y la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, durante la campaña a las elecciones extremeñas d 2023. EFE

Las izquierdas encaran en Extremadura la primera cita electoral con alianza IU-Podemos

Repetirán, pese a sus diferencias, coalición en los comicios extremeños con la incógnita de Sumar, mientras se alejan en Castilla y León y Andalucía

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:19

Los partidos que forman parte del espacio político de la izquierda alternativa vuelven llegar al nuevo ciclo electoral con los deberes sin hacer. Sumidos en ... rencillas internas, el adelanto de los comicios extremeños al 21 de diciembre decretado por la presidenta popular María Guardiola ha reactivado las negociaciones para formar listas unitarias que los escándalos de corrupción que rodean al PSOE habían dejado en un segundo plano en la estrategia política de todas estas formaciones. Con estas urgencias, ha pesado más el pragmatismo que las rivalidades y Podemos e Izquierda Unida, cuya relación se ha visto mermada durante la legislatura, volverán a compartir listas junto a Alianza Verde en estos comicios.

