Las izquierdas abren otro frente al PSOE por su impulso, junto a Junts y PP, de la ley de multirreincidencia

El guiño a Junts por parte del PSOE al reimpulsar en el Congreso la ley de multirreincidencia, que permitirá, de ser aprobada, endurecerá las penas ... por reiteración de hurtos, ha provocado otro terremoto a su izquierda. En una suerte de estrategia de desvestir a un santo para vestir a otro, el intento de los socialistas por atraer a los de Puigdemont al apoyar una proposición de ley que estos registraron hace un año, ha abierto otro frente con Sumar, Compromís, EH Bildu o Podemos, que rechazan una inciativa que, entienden, «no tiene ninguna consecuencia positiva».

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha rechazado este martes la reforma penal porque, asegura, su grupo no es partidario de «de este tipo de marcos punitivistas» que, a su juicio, introduce «cuestiones absurdas», como que alguien «vaya a la cárcel tres años por robar un teléfono móvil».

La portavoz parlamentaria del socio minoritario del Gobierno avanza que no van a votar a favor de una norma que «se dedique simplemente» a aumentar condenas y ha criticado que el PSOE «ha decidido no solo promover esta ley, sino votar a favor prácticamente en la totalidad de las enmiendas que presentaron el PP y Junts en ponencia de la Comisión de Justicia del pasado jueves.

En la misma línea, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha añadido que «basta ya» de que el PSOE, «con sus amigos» de Junts, «marquen un marco que es profundamente erróneo que sólo hace que abonar la llegada de la extrema derecha a los gobiernos», tanto en esta ley de multirreincidencia como en el real decreto de «ayudas a los rentistas».

«Tragarse un sapo»

La semana pasada, en la Comisión de Justicia, PSOE, PP y Junts, con el visto bueno del PNV, dieron el primer paso para el desbloqueo de esta iniciativa, avanzado el día anterior por Pedro Sánchez en la entrevista que concedió a Rac1 y que sirvió como guiño hacia Junts para acercar posiciones e intentar «reiniciar» el diálogo que salve la legislatura.

En ala de Sumar en el Gobierno reconocen sin rodeos que se trata de «un sapo» que van a tener que tragar, habida cuenta de que no cuentan con una mayoría alternativa para tumbar la iniciativa. Sin embargo la ven «positiva» par recomponer la relación con Junts, especialmente de cara a poder negociar unos eventuales Presupuestos Generales del Estado en un momento en el que los de Puigdemont han cortado todos los puentes con el Ejecutivo.