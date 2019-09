IRRITADOS Y VOTANTES La campaña será un intercambio de golpes para echar la culpa al otro y canalizar la irritación existente contra el contrario. Pero eso ha pasado casi siempre JOSÉ MARÍA CALLEJA Jueves, 19 septiembre 2019, 00:04

Ahora se trata de saber si lo que hoy es una irritación declaradamente abstencionista trueca en noviembre en voto soterrado o se acaba quedando en casa. Hoy todo el mundo dice estar enfadado con la repetición electoral y esa indignación es un reproche a los políticos, convertidos en causa de todos nuestros males, y a la vez expresa un cierto narcisismo: son unos incompetentes, no se ponen de acuerdo, se gastan mi dinero. Esos ataques son a veces el reverso de la propia autoestima de quien los lanza.

Pero hay unos acordes, que hoy suenan como menores, y que ven con alivio que no haya un gobierno de izquierdas y que abrigan la esperanza de un gobierno constitucionalista, que no esté en manos ni del populismo ni de los separatistas catalanes. Aunque los trujimanes abundan, en realidad nadie puede saber cuál será el resultado de las próximas elecciones generales, aunque solo sea porque no hay término comparativo en la historia democrática española. Nunca había pasado esto -cuatro elecciones en cuatro años-, y mira que nos han pasado cosas más o menos raras. Sí podemos imaginar que la campaña electoral, en la que ya estamos, será un intercambio de golpes para echar la culpa al otro y canalizar la irritación existente contra el contrario; pero eso, con mayor o menor intensidad, ha pasado casi siempre, salvo cuando los triunfos eran por mayoría absoluta.

De las palabras de Pedro Sánchez en el Congreso se puede deducir que está por una posición radicalmente constitucionalista, de claro ataque a los independentistas que vuelvan a intentar romper el Estatuto y la Constitución, y también por ganarse a todo el votante que quiera un gobierno fuerte. Busca Sánchez votos por el centro y por 'España' y en ese afán por aumentar sus escaños es más posible un acuerdo con lo que quede de Ciudadanos que un intento por volver a ser negado por el populismo de izquierdas. Siempre y cuando lo permita la hipotética suma, claro.

No hemos despedido del todo la legislatura y ya estamos especulando con posibles alianzas que algunos tienen muy rumiadas. Así vamos, pensando siempre en mañana se nos escapa el hoy.

No sabemos cómo ha podido cambiar a los actuales protagonistas políticos esta situación insólita en la política española, pero es de esperar que les haya servido para evitar una reiteración de errores. No vaya a ser que tengamos que tirar el quinto penalti electoral si en noviembre las sumas vuelven a no salir. De momento la duda es esta: si los hoy cabreados irán a votar o se quedarán en casa.