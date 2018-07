El PP no invita a Aznar porque desprecia al partido El comité organizador recuerda que ha dicho que no se considera militante ni se siente representado R. G. MADRID. Viernes, 20 julio 2018, 00:04

Pocas veces se habían escuchado en el PP palabras tan duras contra José María Aznar dichas en público. El presidente del comité organizador del congreso, Luis de Grandes, justificó que no se haya invitado al expresidente del Gobierno y expresidente de honor del partido a la reunión porque trata con desprecio a la militancia y al partido.

De Grandes, ahora eurodiputado pero que fue portavoz popular en el Congreso durante los ocho años de Gobierno de Aznar, explicó que en el partido hay «tristeza» porque los militantes y también los dirigentes «se sienten tratados con un cierto desdén». Puntualizó, de todos modos, que si no acude al congreso es porque no quiere ya que renunció a ser presidente de honor y en esa condición tenía asegurado ser un compromisario nato. Además, como militante que aún es, podía haberse presentado a compromisario en las elecciones del 5 de julio y no lo hizo.

El presidente del comité recordó asimismo que Aznar ha dicho que «no se considera militante» del PP «ni se siente representado» por el partido. Ante esos comentarios, la dirección popular tuvo «mucha deferencia» y guardó «mucho silencio ante ese desdén expreso». El comité, por tanto, no va a invitar al expresidente al cónclave.

Aznar se quejó de no haber sido invitado y, en consecuencia, no acudirá. «Yo sólo he sido presidente del PP 14 años, del Gobierno ocho años y diputado 20 años, pero probablemente eso no da derecho a ninguna invitación», ironizó. El expresidente no ha respaldado de forma abierta a ningún candidato, pero ha dejado entrever sus preferencias por Pablo Casado y apenas ha disimulado sus reproches a Soraya Sáenz de Santamaría.

La exvicepresidenta, sin embargo, dijo que le «gustaría» que fuera invitado, aunque precisó que «no era nadie» para decidir. El exportavoz apuntó, a su vez, que «se suele» invitar a los expresidentes del partido.