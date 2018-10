Los independentistas se alejan del apoyo a las cuentas del Gobierno Torra ve «imposible» acercar posturas en los Presupuestos si el Gobierno no se mueve con los presos C. REINO Jueves, 18 octubre 2018, 00:01

barcelona. Un día después de dejar la puerta entreabierta a negociar los presupuestos del Estado, la Generalitat dio un portazo que sonó a casi definitivo, a no ser que cambie mucho el panorama. El presidente del Ejecutivo catalán, Quim Torra, lanzó ayer un mensaje claro y contundente al presidente del Gobierno: «La negociación de los Presupuestos es imposible con la situación actual de presos políticos y de exiliados».

Lo dijo desde Ginebra, tras reunirse con la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, huida a Suiza para evitar su encarcelamiento. «¿Alguien se piensa que si no se ha movido nada, nosotros podemos apoyar unos presupuestos?», espetó a Pedro Sánchez, al que comparó con Mariano Rajoy por su quietud. Torra no concreta qué pasos tiene que dar el presidente del Gobierno sobre los presos, pero desde Esquerra y JxCat (no tanto PDeCAT) llevan semanas instando al Gobierno a que dé instrucciones a la Fiscalía para que retire las acusaciones de rebelión a los dirigentes procesados por el 1-O. También reclaman la libertad de los presos, pero es de suponer que son conscientes de que esa competencia no depende del Gobierno, sino del juez.

«En las condiciones en las que está hoy el país, me parece imposible que votáramos a favor de los presupuestos», insistió el presidente de la Generalitat, que reclama también a Sánchez que haga alguna propuesta para abordar un referéndum sobre la independencia. Incluso Carles Campuzano (portavoz del PDeCAT en el Congreso), que en los últimos tiempos se ha mostrado como la voz más partidaria dentro del independentismo para negociar las cuentas con el Gobierno y de profundizar en el diálogo, tomó ayer distancia con los socialistas y señaló que a día de hoy «no hay motivos políticos» para dar apoyo a las cuentas del PSOE.

Presión de las bases

Otra cuestión son los motivos económicos, pero ese ámbito está en estos momentos en un segundo plano para el secesionismo, cuyas bases más irreductibles presionan muy fuerte para que no se le dé ni agua al Gobierno de Pedro Sánchez. Solo que algunos dirigentes hayan insinuado con la posibilidad de negociar con Sánchez, de quien se recuerda que apoyó el 155 junto al PP y Ciudadanos, ha encendido a los más radicales, que temen que del diálogo entre administraciones pudiera derivar una renuncia por parte de los líderes soberanistas. La posición de los independentistas no es definitiva, en cualquier caso.

Torra viajará el lunes a Waterloo (Bruselas) para reunirse con Carles Puigdemont para acabar de perfilar la negociación presupuestaria. El presidente catalán consideró postivo que Pablo Iglesias visite mañana a Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners (Barcelona). No en vano, los independentistas necesitan a los comunes para gobernar en Cataluña tras perder el apoyo de la CUP y la mayoría absoluta por sus guerras internas.

Pero el secesionismo no está dispuesto a ceder. «En lugar de ir a presionar a una celda de Lledoners para aprobar los presupuestos del PSOE, puede ir a presionar a un despacho de Moncloa para liberar a nueve demócratas de una condena salvaje, injusta y vengativa», señaló el diputado de Esquerra en el Congreso Gabriel Rufián.