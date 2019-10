«No me importa el 'procés', solo quiero salir» Las protestas logran colapsar El Prat barcelonés a pesar del enorme despliegue de la policía, que tuvo que cargar en varias ocasiones DAVID GUADILLA BARCELONA. Martes, 15 octubre 2019, 00:08

El soberanismo buscaba una imagen icónica que lanzar al mundo. La fotografía de una marea humana indignada por la sentencia contra los líderes del 'procés' que sirviese de nuevo como postal al mundo. Y la encontró en El Prat. El aeropuerto se convirtió en un caos, una especie de ratonera de la que difícilmente se podía salir y donde turistas, visitantes y recién llegados intentaban esquivar las manifestaciones. La policía se tuvo que emplear a fondo para evitar que hubiese un colapso total de la infraestructura.

Quizás lo que mejor define lo que ocurrió ayer en El Prat era ver la carretera que une las dos terminales. Por ahí discurre habitualmente un autobús gratuito que conecta el servicio de ferrocarril que llega a la T2 con la T1. Pero ayer la vía se convirtió en una trampa. Los grupos de manifestantes cortaron el tráfico rodado. Ni autobuses ni taxis. Nada. Así que la única solución era andar. El problema era que muchos no sabían hacia dónde.

Miles de personas caminaban en ambas direcciones. Lo que les diferenciaba no era si llegaban o si salían. Sino cómo lo hacían. Los soberanistas, satisfechos por haber logrado su objetivo o dispuestos a sumarse a la protesta. Los viajeros, intentando sobrevivir a una protesta que a muchos cogió por sorpresa. Así que por plena autovía se veía a gente arrastrar sus enseres mientras suspiraba, corría o miraba el reloj ante la amenaza de perder el vuelo. Daba igual raza, color, procedencia o estatus social. El órdago soberanista sumergió a todos en un escenario rocambolesco.

Que El Prat se había convertido en uno de los principales objetivos de los secesionistas se sabía desde hacía días. Su objetivo era emular a Hong Kong, donde miles de personas se manifiestan desde hace meses para reclamar más democracia a China. Para evitarlo se estableció un importante despliegue policial. Al mediodía, horas después de conocerse la sentencia, una treintena de furgonetas ya custodiaban la entrada a la T1. Se trataba de frenar el Tsunami Democrático, ese movimiento sin líderes conocidos y manejado a golpe de red social que dicta dónde tienen que ser las intervenciones de los activistas.

Los agentes aguantaron el primer impacto. Se establecieron controles en algunos accesos al aeropuerto por carretera. A las zonas principales solo se podía acceder con tarjeta de embarque. Incluso llegar al propio edificio resultaba complicado. Las retenciones eran enormes y el acceso por tren y metro fue cortado en diferentes ocasiones. Algunos optaron por realizar el último tramo a pie. «No es normal que después de lo que pasó el 1-O les haya vuelto a pillar con el pie cambiado. Cortan los accesos y nadie hace nada», se lamentaba Marta, una joven valenciana que tenía que ir a Madrid.

En la terminal, grupos de protesta se encaraban con los Mossos y la Policía Nacional. Pero la situación no iba a mayores. Por momentos, incluso, tornaba festiva. Gritos a favor de la independencia y de la «dignidad». El caos, sin embargo, se iba extendiendo. Hubo las primeras cargas y algunos vuelos se iban cancelando. A media tarde, según el Ministerio de Fomento, se habían cancelado 67 vuelos programados de los 1.066 previstos para todo el día. Un 6%. Al final fueron más de un centenar. En muchos casos, porque las tripulaciones no pudieron llegar al aeropuerto. «Si lo sé no vengo. Si quieres que te diga la verdad, la imagen de España queda por los suelos», comentaba Carlos, un empresario mexicano. «Y no digo que los 'otros' no tengan la culpa, pero es que esta locura...»

Quien llegaba ayer al Prat de repente se veía convertido en Viktor Navorski, aquel personaje interpretado por Tom Hanks atrapado en una terminal. No había forma de volver a Barcelona. Las máquinas de vending, ante las que se formaban colas, agotaron sus productos. Neus Gómez, de Ripollet, acababa de aterrizar desde Madrid y veía desolado el horizonte. «Mamá, estoy atrapada. Pero ni se te ocurra venir a buscarme. Esto es el caos».

Mucho mostradores de facturación permanecían cerrados. La tensión iba en aumento. A un equipo de televisión se le recibió al grito de «prensa española manipuladora». Para las 15:30 horas, la explanada de entrada a la T1 estaba colapsada. El tsunami no había llegado, pero se acercaba. Los agentes estaban en alerta, pero muchos de ellos todavía no se habían colocado el material antidisturbios.

La gran ola apareció alrededor de las 16:00 horas. La multitud creció. Riadas de jóvenes, algunos lejos de cumplir la mayoría edad, empezaron a llegar de todas partes. Las entradas quedaron bloqueadas. Los gritos arreciaron. También las provocaciones por parte de los manifestantes. Se empezaron a ver encapuchados.

Mientras la olla a presión estaba a punto de reventar, alrededor de 200 personas seguían en fila de a uno esperando que llegase un taxi que jamás iba a aparecer. La mayoría eran turistas que observaban un espectáculo. La cola aguantó hasta las 17:00 horas. Al verse acorralados, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía realizaron varias cargas, con lanzamiento de material antidisturbios incluido. Carreras, gritos y niños recién llegados a Barcelona llorando en medio de la multitud. El Tsunami Democrático había dejado de ser pacífico. La aparición de una docena de furgoneta de los Mossos ayudó a contener a los manifestantes. A diferencia de lo ocurrido el 1-O de 2017, cuando la policía autonómica dejó en gran parte vendidos a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ayer el dispositivo parecía más cohesionado.

Alrededor de las 18:30 comenzó a llover con fuerza. Resguardadas en los bajos del párking, Ana y su marido Lev estaban desencajados. «¿Es una revolución?», acertaban a preguntar en un castellano limitado. A su lado, Enrique, de Tarragona, les explicaba. «No, pero casi». Su caso era paradigmático. Es soberanista y apoyaba las protestas, pero no estaba en el aeropuerto por ellas, sino en viaje de negocios. «La verdad es que la república y el 'procés' me importa ahora bastante poco. Lo único que quiero es salir», ironizaba.

Los que lo hacían enfilaban hacia la estación de metro de Mas Blau, la más cercana y que acabó colapsada. Allí estaban sentados Pep, Oscar y Lucía, tres estudiantes que rondaban los 20 años y que lucían esteladas, lazos amarillos y demás símbolos independentistas. «¿Periodista? Solo contáis lo que os interesa. Pondréis que no ha pasado nada cuando ha sido la leche. Y esto solo es el principio. estamos supercoordinados», afirmaban mientras enseñaban los mensajes que les iban llegando del 'tsunami democrático' a través de la redes sociales para preparar nuevas acciones.

vuelos fueron suspendidos ayer en el aeropuerto de El Prat, según destacó AENA anoche, por culpa de las protestas. Ayer estaban previstas 1.066 operaciones, de las que 780 se realizaron sin ningún tipo de incidencias.