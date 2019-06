Iglesias recuerda a Sánchez que no tenía problemas para gobernar en coalición con él Reproduce en su cuenta de Twitter respuestas del líder socialista en una entrevista tres días antes de las elecciones R. G. Lunes, 1 julio 2019, 00:51

madrid. Pablo Iglesias recurrió ayer a su cuenta de Twitter para hacer un recordatorio a Pedro Sánchez. Trajo a colación una entrevista concedida por el ahora presidente del Gobierno en funciones al diario 'El País' tres días antes de las elecciones generales del 28 de abril, en la que, entre otras reflexiones, decía «que entre en el Gobierno Podemos no es ningún problema».

En aquella ocasión, escribió el líder de Unidas Podemos en la red social, Sánchez decía que solo tenía «palabras de gratitud» hacia él por la actitud de colaboración que había tenido durante los diez meses de Gobierno tras la moción de censura.

En aquella entrevista, el líder socialista negaba que no quisiera compartir Gobierno con el partido morado. «Cómo va a ser un problema para mí gobernar» con el partido de Iglesias, respondía a la directora del rotativo. Es más, dijo con rotundidad: «No me he negado nunca» a que el partido morado entre en el Ejecutivo.

Una disponibilidad que cambió tras los resultados electorales porque, a juicio de Sánchez, el hecho de que entre el PSOE y Unidas Podemos no sumen mayoría absoluta en el Congreso imposibilita la formación de un gobierno de coalición porque estarían supeditados a la hora de legislar a la voluntad de otras fuerzas políticas.

Pero entre los temores de los socialistas, hay varios, está que la entrada de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros propicie una especie de gobierno paralelo, en el que Iglesias, o quienes se incorporen al Ejecutivo, harían la guerra por su cuenta. «Un modelo (Matteo) Salvini», comentan colaboradores cercanos a Sánchez.