Iglesias reconoce la debacle electoral pero descarta la dimisión«Lo que ha hecho Sánchez estos años es espectacular» Pablo Iglesias comparece ayer en la sede nacional de Podemos. :: Luca Piergiovanni / efe El líder de Podemos no renuncia a la Secretaría General aunque asegura que su cargo siempre está a disposición de los inscritos ANDER AZPIROZ MADRID. Martes, 28 mayo 2019, 00:05

La debacle en las municipales, autonómicas y europeas ahonda aún más la crisis de Podemos, que tras los últimos reveses electorales afronta un periodo obligado para repensar su proyecto político después de haber perdido todo su poder local -los conocidos como 'Ayuntamientos del cambio'-, con la única excepción de Cádiz.

El secretario general de la formación morada fue el único de los líderes nacionales en no comparecer la noche del domingo. No se escondió, sino que optó por conversar con sus barones territoriales y realizar un primer análisis reposado de la situación, justificó. Pero en los malos momentos «hay que dar la cara», transmitió este lunes por Twitter poco antes de una convocatoria urgente de prensa. Iglesias se presentó en la sede nacional de Podemos con gesto sombrío y de poco sueño. Y es que los resultados no invitaban a menos.

Lo primero que hizo fue reconocer el fracaso electoral -«sin paños calientes, son unos resultados malos», afirmó-, que será analizado en las próximas semanas en una reunión del Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano interno de la formación tras las asambleas ciudadanas. Un nuevo cónclave fundacional, que sería ya el tercero en los poco más de cinco años de vida de Podemos, se presenta como la opción mas factible para intentar recuperar el pulso de un partido en el que, al menos en el futuro más inmediato, no se producirá cambio de liderazgo.

«Mi cargo está a disposición de los inscritos de Podemos», señaló Iglesias al ser cuestionado al respecto. Pero, a renglón seguido, apuntó que, pese a sus «conocidos deseos personales», tiene un compromiso con sus votantes para formar Gobiernos que defiendan la justicia social. Esto descarta una sucesión precipitada que todo indica llevaría a Irene Montero a tomar las riendas de Podemos.

El salvavidas del futuro político de Iglesias y de su partido podría ser la entrada en un Ejecutivo de Pedro Sánchez, con quien, reveló el primero, volvió a conversar el pasado sábado. El líder de Podemos insistió este lunes en la necesidad de formar este bipartito que reclama desde la misma noche del 28-A. «Si somos capaces de demostrar que gobernando cambia la vida de la gente será la mejor vitamina», señaló en una entrevista en La Sexta en la que también resaltó la facilidad de la derecha para pactar entre ella.

El problema para los morados es que, tras lo sucedido este domingo, se presentarán ante el PSOE en una posición mucho más débil para pactar. «Somos conscientes de la fuerza que tenemos, y a la hora de negociar el Gobierno no vamos a poder pedir muchos elementos que nos gustaría», asumió Iglesias.

Poder territorial

Pese a su caída en votos, Unidas Podemos aspira a entrar en un buen número de Gobiernos autonómicos, algo a lo que se negó la pasada legislatura porque, por entonces, en Podemos se renegó de cualquier acuerdo con «la casta» del PSOE. Ahora, en cambio, la formación morada exigirá consejerías en La Rioja, Comunidad Valenciana y Baleares, donde sus votos son imprescindibles para investir a un socialista. Aunque más remotas, los de Iglesias tienen también opciones de forjar alianzas en Navarra, Asturias o Canarias.

También habrá que contar con Podemos como socio minoritario en los ayuntamientos de Valladolid, La Coruña, Santiago, Sevilla, Toledo, Castellón o Segovia. Es en la gestión en todas estas instituciones donde la cúpula de la formación izquierdista aspira a colocar la primera piedra para reconstruir un partido que en 2015 soñaba con asaltar los cielos, pero que ahora debe conformarse con servir de muleta a un PSOE que le ha ganado con claridad la batalla de la izquierda.

La relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sido una montaña rusa que ayer alcanzó su pico más alto con un reconocimiento sin complejos del secretario general de Podemos a su homólogo socialista. «Lo que ha conseguido Pedro Sánchez en estos años es espectacular», dijo. Tras el enfrentamiento por la hegemonía de la izquierda en 2016, la relación de ambos líderes se ha estrechado, muy especialmente después de la moción de censura.