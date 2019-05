Iglesias augura que se ha terminado el Gobierno monocolor del «ordeno y mando»

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó ayer en Pamplona que en las elecciones del 26 de mayo «toca cambiar de fase» y, tras destacar que han «logrado cambiar muchas cosas sin gobernar», ha remarcado que ahora «toca cambiar muchas cosas gobernando en Navarra y en España».

El líder de la formación morada participó en un mitin en la capital foral, en el que también intervinieron la diputada de Unidas Podemos, Ione Belarra; el candidato a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Mikel Buil; la candidata al Parlamento Europeo Idoia Villanueva; la candidata al Parlamento foral Ainhoa Aznárez; y el candidato a la Alcaldía de Pamplona, Gaxan Sad.

Iglesias señaló que se ha terminado la epóca de los Gobiernos monocolores «del ordeno y mando» y ha llegado la hora de «un Gobierno donde se coopere y dialogue todo el mundo», que es «un gobierno mejor». «Vamos a llevar ese mandato democrático de sensatez a Navarra y España», subrayó.

«Somos conscientes -añadió- de que no lo podremos cambiar todo. No tenemos la fuerza suficiente, pero podremos cambiar algunas cosas» en el Gobierno de España. También en Navarra porque «ya toca» estar en el Ejecutivo navarro. Podemos ha respaldado parlamentariamente en esta legislatura al Gobierno de Uxue Barkos pero no formaba parte del mismo.