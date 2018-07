Huye al monte después de un tiroteo de diez horas con la Guardia Civil

Camaleño (cantabria). Luciano José Simón Gómez, conocido a secas como Simón, logró burlar el cerco policial en la mañana de este miércoles y al cierre de esta edición las fuerzas de seguridad mantenían su búsqueda entrando en casas, registrando coches y peinando caminos cercanos a la localidad cántabra de Camaleño. A pesar del potente dispositivo desplegado en torno a la vivienda en la que se atrincheró a las nueve de la noche del martes y desde donde se puso a disparar con un arma de fuego. En un momento indeterminado, entre las 06.00 y las 07.00 horas de ayer, Simón se escapó por una pequeña claraboya del tejado cuando aún no había amanecido y se echó al monte. Pasado un tiempo los agentes dejaron de escucharle y ya no respondió a más preguntas. Decidieron entrar en el cuarto en el que estaba escondido, pero ya no estaba allí. Un helicóptero desplazó al lugar a miembros del Greim de la Guardia Civil de Montaña, que le buscan por los montes de alrededor con el apoyo de grupos de intervención rápida, de unidades caninas y especialistas en el rastreo de personas. Son un centenar de efectivos de distintas unidades que componen un despliegue sin precedentes en la zona para dar con un individuo «extremadamente peligroso». La Delegación del Gobierno pidió que nadie subiese al monte ni hablase con el fugitivo si lo encontraba. Se sospecha, además, que podría portar la escopeta con la que disparó a la Guardia Civil durante más de diez horas.

El atrincherado, de 58 años, es drogodependiente y cuenta con antecedentes policiales por tráfico de drogas, lesiones, atentado a agente de la autoridad y robo con violencia. El martes por la tarde se peleó con un hermano, al que amenazó con una navaja. El familiar llamó sobre las 20.30 horas al cuartel de Potes para pedir ayuda. Cuando llegaron los agentes se atrincheró y abrió fuego. Durante el tiroteo un guardia civil resultó herido en un pie.