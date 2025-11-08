Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manifestantes con trajes tradicionales de indígenas mexicanos, en Madrid, en 2021. Europa Press

Las otras historias de la conquista que desmontan los relatos nacionales

«Los mexicas o aztecas también fueron un pueblo invasor. Llegaron del norte y construyeron un imperio, donde no todo fue orden, progreso y respeto«, afirman algunos investigadores

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:24

Entre las versiones de la historia victimista americana y la heroica española hay otras lecturas que matizan los extremos. «Los mexicas o aztecas también ... fueron un pueblo invasor. Llegaron del norte y construyeron un imperio, donde no todo fue orden, progreso y respeto. Fue tanto cruel como beneficioso en algunas cosas, como luego el imperio español», asegura Rogelio Núñez, investigador del Real Instituto Elcano.

