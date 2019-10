Hacienda entregará los 4.500 millones a las comunidades en vísperas electorales La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. :: efe Los ayuntamientos reclaman otros 1.200 millones de las entregas a cuenta para tener las mismas condiciones que las autonomías EDURNE MARTÍNEZ MADRID. Viernes, 11 octubre 2019, 00:03

Los 4.500 millones de euros que llevan bailando durante los últimos meses finalmente llegarán a su destino. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha confirmado que ya disponen del informe favorable de la Abogacía del Estado para aprobar el abono de la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas en los próximos días.

La idea del Ejecutivo, a pesar de estar en funciones, es elaborar un decreto ley sobre financiación autonómica que desligue para siempre las entregas a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que sentará un «precedente» muy favorable, un «hito», indicó Montero en una entrevista con la agencia Efe. De esta forma, «no habrá excusa» para que las autonomías dejen de aprobar sus propios presupuestos, ya que no afectará el hecho de que el Gobierno central esté o no en funciones.

La polémica política ha surgido porque el Gobierno de Sánchez había afirmado antes de la convocatoria electoral que no podía entregar a las comunidades esta cantidad vital para su funcionamiento si seguía en funciones, por lo que muchos ven ahora en el cambio de estrategia una medida electoralista ante la proximidad del 10-N.

Hasta ahora, la falta de Presupuestos conllevaba consecuencias como no poder aumentar la dotación de las becas educativas, la falta de inversión en nuevas infraestructuras o la imposibilidad de subir o bajar impuestos. Pero también suponía la no actualización de las entregas a cuenta a las comunidades, lo que ejercía una gran presión sobre los grupos políticos para llegar a un acuerdo de Gobierno, aunque finalmente no surtió efecto.

La prórroga presupuestaria de este año ha supuesto que las comunidades hayan recibido el mismo importe que el establecido en 2018 (unos 103.000 millones, un 7,2% más que en 2017), a pesar de que en el plan presupuestario de 2019 (no aprobado) había una actualización al alza para muchas de ellas. Según el Ministerio de Hacienda, la mejora en la cuantía por el simple crecimiento de la recaudación impositiva tampoco la podían recibir si no había nuevos Presupuestos con el plan de financiación autonómica actual. Hasta ahora, sin esta actualización financiera, las administraciones regionales tenían que esperar hasta que hubiera un Gobierno conformado para incorporar estas cantidades extra porque Hacienda argumentaba que sin nuevas cuentas públicas aprobadas y en funciones no podía firmar ese decreto ley.

¿Qué son las entregas a cuenta?

Las entregas a cuenta son un mecanismo de financiación a través del cual las comunidades (a excepción de País Vasco y Navarra) reciben por adelantado los fondos que Hacienda calcula que les corresponderán ese año por sus ingresos mediante la tarifa autonómica del IRPF, el porcentaje cedido de IVA, la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos y el Fondo de Suficiencia Global. Este cálculo se hace en base a las previsiones que tenga el Gobierno al elaborar el anteproyecto de Ley de Presupuestos del ejercicio, pero si no se aprueban estas cuentas públicas, las entregas a cuenta siguen siendo las que se firmaran en el Presupuesto prorrogado anterior, como ha sido este caso.

Cuando se liquida el ejercicio, se hacen cuentas y se decide si la comunidad debe recibir una nueva aportación del Estado o si debe devolver el importe extra percibido en las entregas a cuenta. El importe que el Estado entrega a las comunidades a través del sistema de financiación autonómica no tiene un uso específico, sino que son ellas las que libremente lo utilizan para elaborar sus Presupuestos como una fuente de financiación. Las comunidades tienen transferidas importantes competencias como la educación o la sanidad, por lo que es de vital importancia que tengan los fondos necesarios para cumplir sus funciones.

Los ayuntamientos reclaman

Tras conocer la confirmación de que las comunidades autónomas recibirán las entregas a cuenta, las administraciones locales pidieron por carta a la ministra de Hacienda tener las mismas condiciones en cuanto a las transferencias financieras que las comunidades. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, recuerda en la misiva que las entidades locales tienen pendiente de recibir más de 1.200 millones de euros en concepto de entregas a cuenta debido a la prórroga presupuestaria.