Hacienda busca la llave que desbloquee 5.000 millones extra para las autonomías María Jesús Montero, ayer, en la última sesión de control al Gobierno de la decimotercera legislatura. :: ballesteros / efe Pese a las objeciones de la Abogacía del Estado, y ante las críticas de las comunidades, ve posible una solución temporal para las entregas a cuenta J. A. BRAVO MADRID. Jueves, 19 septiembre 2019, 00:04

Es una de las 'patatas calientes' que el Gobierno sigue sin despachar desde las últimas elecciones generales, y existe el riesgo de que siga sin resolverse prácticamente en lo que resta de ejercicio. Son las llamadas entregas a cuenta, el último capítulo polémico relativo al ya de por sí controvertido modelo de financiación autonómica, que se da por caducado desde hace dos años pero cuya reforma no ha sido posible afrontar precisamente por la inestabilidad política.

Las alarmas en los distintos Ejecutivos regionales saltaban en plena canícula, cuando a finales de agosto se filtraba a la prensa que la Abogacía del Estado se oponía a que un Ejecutivo en funciones, como está desde hace casi cinco meses el que preside Pedro Sánchez, pudiera revisar ese capítulo que actualiza cada año las cantidades que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por los impuestos que recaudan de forma conjunta como el IRPF, el IVA y los especiales. Su dictamen no era vinculante, pero el Gobierno no quería arriesgarse a que sirviera de base para un eventual recurso, por lo que dejó en suspenso el traspaso a esos territorios de casi 5.000 millones de euros extra.

Pero, ¿a qué corresponde ese dinero? Al referido sistema de anticipos a cuenta, esto es, la diferencia entre lo que el Estado (a través del Ministerio de Hacienda) les entrega cada año en previsión de cuál será su nivel de ingresos al término de ese período y lo que realmente les correspondería luego una vez se ha procedido a la liquidación definitiva de todas las entradas presupuestarias, sobre todo a través de impuestos. La Administración Central suele ser conservadora en sus cálculos, y luego les compensa para el curso siguiente. El dinero se transfiere a lo largo del ejercicio; así, al cierre de septiembre las autonomías ya habían recibido casi 72.000 millones, 2.135 millones más que en 2018.

La primera objeción que puso el Gobierno ante las comunidades es que al no contar con unas nuevas cuentas del Estado para 2019 -a mediados de febrero fue rechazado el nuevo proyecto presupuestario-, no podrían calcular realmente cuánto dinero le correspondería a cada una. En la práctica, este año las autonomías reciben los mismos fondos que el anterior (103.000 millones de euros, un 7% más que en 2017), dejando en el alero los 4.739 millones extra incluidos en los fallidos Presupuestos para este curso.

En plenas funciones

Luego recondujo su posición y señaló que una de sus prioridades una vez estuviese el Ejecutivo «en plenas funciones» sería aprobar un decreto ley que, con el presumible apoyo del Parlamento, permitiese «por primera vez» -resaltó la titular de Hacienda, María Jesús Montero- actualizar las entregas a cuenta sin contar con nuevos Presupuestos.

Hacienda se ampara en el informe de la Abogacía del Estado para argüir que, mientras no haya investidura, no puede actualizar esos anticipos por «su fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa», lo que a su vez los hace «subsumibles de ser un instrumento de orientación política». Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene vedadas ese tipo de decisiones mientras dure la interinidad política para no «condicionar, comprometer o impedir las directrices» del nuevo Gobierno.

Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan que según la interpretación que se haga del artículo 11,2 de la Ley 22/2009 de financiación autonómica se podría llegar a habilitar algún mecanismo temporal para «utilizar las previsiones existentes a la fecha de elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio que corresponda», y en este caso se dispone de las fallidas para 2019.

La cuestión no es pacífica -también se reclaman otros 2.500 millones a cuenta del IVA, pendientes por un cambio de 2017- y los consejeros autonómicos reclaman que se celebre un Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra lo ha pospuesto hasta finales de año, y ya tiene «varias soluciones en mente», según fuentes gubernamentales.