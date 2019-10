Guardiola: «La comunidad internacional debe ayudarnos a resolver el conflicto de Cataluña» Pep Guardiola, en un partido, con un lazo amarillo. / AFP El entrenador del Manchester City hace un llamamiento a Europa y pide que haya un mediador internacional AFP Viernes, 18 octubre 2019, 19:04

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, llamó a Europa a comprometerse para resolver la crisis política entre España y Cataluña que ha desembocado en duros enfrentamientos entre manifestantes y policías en Barcelona en los últimos días tras las condenas a prisión a nueve dirigentes independentistas catalanes.

«Normalmente, cada uno mira su propia situación y cuando no está demasiado preocupado desvía la mirada. Pero nosotros necesitamos a Europa para resolver este conflicto» porque «Cataluña y España no confían en el otro», opinó el técnico en una rueda de prensa.

«La comunidad internacional debe ayudarnos a resolver este conflicto y nos debe ayudar un mediador internacional a sentarnos y hablar«, dijo.»La gente marcha pacíficamente desde toda Cataluña para ir a Barcelona para apoyar a siete políticos encarcelados y a dos líderes de asociaciones condenados a más de 100 años de prisión entre todos. Si la gente no estuviera convencida de que esto no es justo, no habría millones y millones de personas apoyando a esta gente, ni personas exiliadas que no pueden volver a casa«, añadió Guardiola.

El entrenador aseguró que no tenía una opinión sobre el aplazamiento del clásico Barcelona-Real Madrid que debía disputarse el 26 de octubre.«Hay que preguntar a (Javier) Tebas (el presidente de la Liga), o a la Federación Española o al Gobierno. Si eso pasa, es que deben temer algo, pero sinceramente no sé el qué», apuntó.

