Grecia destituye a un cónsul honorario por agraviar la bandera española La embajada helana ha tomado la decisión después de que Exteriores le trasladase una protesta formal E. P. Jueves, 18 octubre 2018, 00:06

madrid. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, anunció ayer que la Embajada griega en España va a destituir a su cónsul honorario en Barcelona, Fernando Turro, por «agraviar a la bandera del Estado español en la calle». «Eso un cónsul no lo puede hacer», remachó en tonop serio el jefe de la diplomacia.

«Un ciudadano de a pie puede hacer lo que quiera porque aquí tenemos una libertad de expresión tan amplia que permite quemar la bandera nacional o la imagen del Rey, pero un cónsul no, y si me entero de que lo hace llamo al embajador y le pido el cese, pero a veces no hace falta porque el embajador se ha enterado y lo hace él mismo», explicó Borrell.

Fuentes diplomáticas explicaron que este cónsul honorario fue visto en actos que no son propios de un cónsul. En concreto, participó, en diciembre de 2017, en un acto fuera de España con el expresidente catalán Carles Puigdemont y en la última Diada se manifestó con una camiseta con la bandera independentista. A raíz de estos hechos, la introductora de embajadores, Caridad Batalla, citó al embajador griego en España la semana pasada y éste se comprometió a cesarlo.

El ministro respondió así a la diputada de Esquerra Republicana Laura Castell Fort que, durante una comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, le ha reprochado el cese de cónsules honorarios en Cataluña por su apoyo al secesionismo.

Esta es la primera ocasión que, con el Gobierno del PSOE, se cesa a un cónsul honorario en Cataluña por motivos relacionados con el proceso independentista, pero con el del PP fueron cuatro los cesados en los últimos años: Finlandia, Filipinas, Letonia y Bulgaria.

El titular de Exteriores puntualizó que los cónsules fueron cesados por sus respectivos embajadores. Los cónsules honorarios no son diplomáticos, tienen menos competencias que los cónsules de carrera y, con frecuencia son ciudadanos del país de destino, no del Estado al que representan.

Pese a que los cónsules honorarios gozan de este escaso peso político y representativo, Exteriores no ha pasado por alto sus acciones. Se trata de una prueba más que la llegada de Borrell a la cartera diplomática ha supuesto un giro de 180 grados en la posición de España respecto a las ramificaciones del independentismo más allá de las fronteras españolas.