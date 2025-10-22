Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso. EP

El discurso de Bildu en el Congreso contra «el fascismo» desata una bronca entre el Gobierno y el PP

Pedro Sánchez anuncia que publicará un catálogo de elementos y símbolos franquistas para que sean retirados de las calles

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:33

Comenta

Una intervención de la portavoz de Bildu en el Congreso sobre la supuesta «impunidad del fascismo» en España ha desatado una bronca de alto voltaje ... entre el Gobierno y el PP. «Estamos viendo organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado y un Gobierno se hace valer por lo que hace. Esperamos que actúen decididamente para acabar con esos aspectos de impunidad del fascismo porque nos estamos jugando los derechos de la ciudadanía», ha asegurado Mertxe Aipurua en la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  3. 3 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  4. 4 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  5. 5 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  6. 6 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  7. 7 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  8. 8 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  9. 9 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  10. 10 Protección de Datos obliga a que se respete el derecho de acceso de una madre que pidió ver los exámenes de su hija de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El discurso de Bildu en el Congreso contra «el fascismo» desata una bronca entre el Gobierno y el PP

El discurso de Bildu en el Congreso contra «el fascismo» desata una bronca entre el Gobierno y el PP