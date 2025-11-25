Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Gobierno opta por la fiscal contra violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

Sánchez, recién regresado de Sudáfrica y Angola, la propondrá en el Consejo de Ministros que se celebra esta mañana

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

Pedro Sánchez ha decidido no esperar ni un segundo. Nada más aterrizar el presidente del Gobierno de la gira africana que le ha llevado a ... Sudáfrica y Angola para participar en el G-20 y la cumbre UE- Unión Africana, Moncloa ha anunciado la decisión de iniciar hoy en el Consejo de Ministros el proceso para elegir a la sustituta de Álvaro García Ortiz, que ayer solicitó su cese como consecuencia de la condena por revelación de secretos fallada el pasado jueves por del Tribunal Supremo. El relevo propuesto es Teresa Peramato Martín, actualmente fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  4. 4

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  5. 5 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  6. 6 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  7. 7

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  8. 8

    El helipuerto de Roca en Marbella tiene demanda: tres empresas aspiran a hacerse con su uso
  9. 9 Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria
  10. 10 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno opta por la fiscal contra violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

El Gobierno opta por la fiscal contra violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz