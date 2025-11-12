Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles en el pleno del Congreso. Eduardo Parra / Europa Press

El Gobierno mueve ficha con los Presupuestos y aprobará cuatro meses después la senda de estabilidad

Hacienda convoca para el lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera para comunicar a las autonomías los objetivos de deuda y déficit del conjunto de las Administraciones en 2026 y el martes los llevará, previsiblemente, al Consejo de Ministros

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:13

Comenta

El Gobierno ha dado ya, aunque sea con cuatro meses de retraso, un primer paso necesario para enviar al Congreso los prometidos Presupuestos Generales del ... Estado para 2026. En un momento especialmente crítico de la legislatura, después de que Junts haya retirado a Pedro Sánchez el indispensable apoyo de sus siete diputados, el Ministerio de Hacienda anunció este miércoles que el próximo lunes 17 se reunirá con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para acordar la senda de estabilidad presupuestaria del siguiente ejercicio. Lo previsible, según confirman fuentes del Ejecutivo, es que un día después esta pase por el Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  5. 5 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  6. 6 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  7. 7 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  8. 8 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  9. 9 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  10. 10 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno mueve ficha con los Presupuestos y aprobará cuatro meses después la senda de estabilidad

El Gobierno mueve ficha con los Presupuestos y aprobará cuatro meses después la senda de estabilidad