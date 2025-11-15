Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mónica Gracía, este sábado, en un acto de Más Madrid. Efe

El Gobierno llevará a Madrid a los tribunales por el registro de objetores al aborto

La ministra Mónica García acusa a Isabel Díaz Ayuso de «declararse en rebelión» contra el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo por negarse a elaborar un listado

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

El Gobierno traslada a los tribunales la guerra con la Comunidad de Madrid a cuenta de la elaboración de un registro de sanitarios objetores ... a practicar el aborto. «La señora Ayuso, al más puro estilo 'Trumpista', ha decidido declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y ha decidido obstaculizarlo de manera reaccionaria», justificó la ministra Mónica García tras hacer pública la decisión del Gobierno de acudir a lo contencioso administrativo ante lo que considera una violación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del año 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso amarillo este sábado y domingo en Málaga por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  2. 2 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  3. 3 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  6. 6 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  7. 7 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  8. 8 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  9. 9 Grave una motorista de 45 años tras sufrir una colisión con un turismo en Málaga
  10. 10 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno llevará a Madrid a los tribunales por el registro de objetores al aborto

El Gobierno llevará a Madrid a los tribunales por el registro de objetores al aborto