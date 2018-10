El Gobierno dice ahora que la moción catalana contra el Rey inició «un nuevo proceso unilateral» La reunión del Consejo de Ministros de los viernes se trasladó ayer a Sevilla. :: ep Sánchez desoye al Consejo de Estado y recurre al Tribunal Constitucional el texto impulsado por sus socios de Podem PAULA DE LAS HERAS SEVILLA. Sábado, 27 octubre 2018, 00:06

El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la moción del Parlament que reprobó el discurso pronunciado por el Rey el 3 de octubre del pasado año, en plena escalada independentista, y reclamó la abolición de la Monarquía. El Consejo de Estado avisó el jueves en su informe preceptivo de que no encuentra visos de inconstitucionalidad en la iniciativa, impulsada por En Comú Podem y respaldada por las fuerzas secesionistas catalanas, pero Pedro Sánchez decidió ayer ignorarlo.

La portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, argumentó -al término de la reunión que el Ejecutivo celebró de manera excepcional en Sevilla- que los dictámenes del órgano asesor no poseen carácter vinculante y que, aunque el Gobierno «agradece y respeta» su opinión, no «comparte sus argumentos». Es algo similar a lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado enero cuando impugnó contra el criterio del órgano consultivo la propuesta de investidura de Carles Puigdemont, que aunque había huído a Bélgica y estaba reclamado por la Justicia pero no estaba inhabilitado para el ejercicio del cargo público.

El Consejo de Estado subraya en su evaluación algo que ya admitían los propios socialistas antes de anunciar el recurso, criticado por la mayoría de sus aliados en la moción de censura, que, dado que la moción de la Cámara autonómica tiene una naturaleza «netamente política y no jurídica» y no se integra en el ordenamiento legal, no es «idónea» para reclamar su suspensión.

El órgano asesor del Ejecutivo cree que, aunque ofenda, no pasa de ser una declaración políticaUna parte del PSOE teme que se esté poniendo al máximo garante de la Carta Magna en un brete

Pese a todo, el Ejecutivo dice ahora no sólo que recurrirá porque cree, como anticipó la semana pasada, que el Parlament se ha «extralimitado» en sus funciones al reprobar al jefe del Estado, que según la Constitución es inviolable, sino que ve en la resolución «un nuevo intento de iniciar un proceso unilateral que culmine en la proclamación de una república».

La argumentación eleva considerablemente el listón, pero sobre todo contrasta con el discurso que hasta ahora ha mantenido la Moncloa sobre la situación política en Cataluña. El Gobierno lleva semanas insistiendo frente a los reproches del PP y Ciudadanos en que las cosas están «mucho mejor» que hace un año y con ese planteamiento rechazan y tildan de frívolas e irresponsables las continuas llamadas de los dos partidos de la oposición a aplicar sin dilación el artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía.

En el PSOE existe cierta preocupación por este movimiento. Veteranos dirigentes creen que Sánchez ha «sobreactuado» por temor a que se le acusara de no salir en defensa del Monarca, porque la resolución del Parlament se aprobó justo la noche anterior al desfile y la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real y critican que de manera «irresponsable» se ponga en un brete al Tribunal Constitucional. Creen que probablemente ese órgano esté dividido y que muchos de los magistrados compartirán el criterio del Consejo de Estado. «El problema es que su rechazo se entienda como un varapalo no al Gobierno sino a la Monarquía», se lamentan en las filas socialistas.

En el Ejecutivo admiten que su motivación a la hora de dar el paso de recurrir ha sido única y exclusivamente política. «Ya sabíamos que el Consejo de Estado iba a ir en esa dirección (la de considerar que no hay sustento para un recurso) porque la cuestión no es jurídica», admiten fuentes cercanas a Sánchez.

«Ataque»

En la parte de la argumentación que se refiere estrictamente a la censura a Felipe VI por el discurso que pronunció a dos días del referéndum del 1 de octubre -en el que acusó a las autoridades catalanas de una «conducta irresponsable» y llamó a los «legítimos poderes del Estado a asegurar el orden constitucional»- el Gobierno sostuvo que no es «admisible» ni el «intento» de abolición de la Monarquía ni el «ataque» al Rey porque supone, insistió Celaá, «una extralimitación en las funciones de la cámara, que vulnera el Estatuto y la Constitución».

El Consejo de Estado sí admite que el contenido de la resolución parlamentaria es un «grave atentado al principio de lealtad institucional» y «una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios que la Constitución consagra». Sin embargo, considera que, puesto que no pasa de ser una declaración política, no merece más respuesta que la que pueda realizarse igualmente en términos políticos y que el recurso de inconstitucionalidad no es el «cauce idóneo» para privarla de legitimidad.