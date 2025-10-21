El Gobierno aplaza sine die la oficialidad del catalán en la UE y complica la relación con Junts

El Gobierno español ha decidido aparcar sine die la reclamación de que el catalán sea reconocido como idioma oficial de la UE. La reivindicación ... del Ejecutivo española incluye al gallego y al euskera. Tras varios intentos en los últimos dos años, el Gobierno ha determinado que no volverá a llevar su petición al consejo de asuntos generales de la UE, el foro donde se ha de votar y validar la petición española, hasta que logre el apoyo unánime de los 27. Sin este apoyo unánime de todos los socios de la UE, la demanda española no puede prosperar. En los últimos tiempos, el Gobierno español se ha topado, especialmente con la negativa de Alemania.

«Es un tema que no tiene por qué estar siempre en la agenda de cualquier reunión ministerial», ha asegurado el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro. El Ejecutivo, en cualquier caso, ha insistido en que no tira la toalla y que no cesará en el empeño hasta conseguirlo. «España continúa trabajando con todos los estados miembros. No cesaremos en la defensa y esperamos tener progresos», ha asegurado el secretario de Estado antes de una nueva reunión del consejo de asuntos generales de la UE.

La reclamación de la oficialidad del catalán de la UE es una exigencia de Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Hasta la fecha, los postconvergentes han valorado los esfuerzos realizados por el Gobierno español para situar esta reivindicación en la agenda europea. Pedro Sánchez, en su última reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, intentó convencer -sin exito- a Alemania. Junts consiguió al inicio de la legislatura el uso normalizado del catalán, gallego y euskera en el Congreso. Fue la condición para investir a Francina Armengol. La exigencia de la oficialidad del catalán en la UE forma parte del acuerdo de Bruselas para la investidura de Sánchez.

Junts, que este martes ha guardado silencio a la cuestión del catalán, lleva meses advirtiendo al Gobierno de que no está cumpliendo este pacto. De hecho, en Junts, aseguran que el único punto que los socialistas están cumpliendo es el compromiso de reunirse mensualmente en Suiza o Bruselas con un mediador internacional. El último encuentro fue la semana pasada, entre Carles Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero. Los junteros trasladaron a los socialistas que así no pueden continuar y que no hay avances. Semanas atrás, el Congreso tumbó el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat. La iniciativa no prosperó por los votos en contra de Podemos. Además, el catalán vuelve a encallar en la UE. Ya son dos de las cuatro exigencias junteras que se quedan en un cajón. La tercera, la amnistía de Puigdemont, no acaba de llegar, a la espera de que resuelvan el Tribunal Constitucional y el TJUE.

Quedan meses para que se conozca el futuro procesal del expresidente de la Generalitat y si podrá regresar a Cataluña. La cuarta tiene que ver con la resolución del conflicto político. El PSC, días atrás, votó en contra de que la mesa de diálogo de Suiza aborde un referéndum. Junts advierte con la ruptura al PSOE y avisa que en las próximas semanas tomará una decisión sobre la legislatura. Y además, ya no descarta apoyar una moción de censura instrumental contra Sánchez.