Garzón insta al PSOE y a Podemos a llegar a un acuerdo para evitar nuevas elecciones El líder de IU se muestra optimista y asegura que el entendimiento entre ambos partidos «está más cerca de lo que parece» MATÍAS STUBER Martes, 20 agosto 2019, 16:44

Una de las máximas prioridades del PSOE y de Podemos debería pasar por llegar a un acuerdo para que España tenga un gobierno de izquierdas y evite una nueve repetición electoral. Una y otra vez lo ha repetido esta mañana el coordinador de IU, Alberto Garzón, que ha acudido a Málaga para participar en el tradicional paseo que realiza su formación por la calle Larios, con motivo de la celebración de la Feria. Acompañado por el coordiandor regional, Toni Valero, y su homólogo a nivel provincial, Guzmán Ahumada, el líder nacional de IU ha valorado el actual escenario político a nivel nacional. El tiempo para una posible investidura de Pedro Sánchez corre y, en caso de no llegar a un acuerdo hasta el 22 de septiembre, se disolverá el Congreso y se convocarán nuevos comicios. Un circunstancia a evitar a toda costa para Garzón, que ha advertido del riesgo de «darle una segunda oportunidad» a lo que ha denominado como «derecha reaccionaria».

Este mismo martes, Podemos ha remitido una propuesta a Sánchez para llegar firmar un gobierno de coalición, que incluye, a su vez, cuatro variantes posibles. Aunque, en ningún caso, la formación prevé un apoyo si no es cogobernando. En realidad, se trata de una oferta de coalición que el PSOE, así lo había asegurado tras la primera investidura fallida, ya no contempla. No obstante, Garzón ve matices diferentes y se ha mostrado optimista: «Creo que el acuerdo está más cerca de lo que parece».

Para Garzón, las negociaciones de julio se hicieron en un marco que no era el adecuado. Azuzado por la urgencia de los plazos y sin la discreción que se hubiera requerido. Así lo ha manifestado, al asegurar que estas negociaciones «se hicieron en unas condiciones no idóneas, a mucha velocidad y demasiado expuesta hacia las tensiones».

Hay otro factor de riesgo del que el líder de IU ha querido advertir. Si en mayo se dieron unas circunstancias que conllevaron a una movilización del voto de izquierdas, una repetición electoral, según Garzón, podría tener el efecto contrario. Con la depresión de no haber logrado un gobierno de izquierdas, ha aventurado que muchos votantes no acudirán a las urnas. «Correríamos un riesgo muy serio de que la derecha salga fortalecida», ha asegurado.

Asimismo, ha indicado que se está en el marco de «una negociación integral, de competencias administrativas y programa, que creo que es lo razonable», apuntando que, «más allá de los matices que pueda existir incluso dentro de nuestras formaciones, la opción legítima es sobre la que hay que trabajar». Así, ha considerado «desacertado» ponerse en el escenario de que alguno de los dos partidos renunciara a ese acuerdo integral.

No obstante, ese escenario ya parece estar sobre la mesa, una vez que el PSOE ha rechazado, de inicio, la propuesta de un gobierno de coalición con Podemos. A primera hora de la tarde, los socialistas han dejado claro que las «discrepancias en cuestiones de Estado» impedirían un hipotético gobierno de coalición.

Esta negativa a la propuesta de la formación morada por parte del PSOE hace que el escenario no cambie y la investidura de Sánchez siga igual de lejos de lo que estuvo antes de que Podemos moviera ficha. Preguntado sobre si Garzón sería partidaria de investir a Sánchez a pesar de todo, ha asegurado que no es algo que se esté contemplando en este momento.